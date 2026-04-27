Sebastian Fabijański idzie w ślady Boczarskiej. Zaoferował na licytację całkowicie nieoczekiwaną rzecz

Boczarska i Jeschke wyznaczyli charytatywny trend w programie Polsatu

Inicjatywa przekazania na aukcję charytatywną wspólnego występu tanecznego przez Magdalenę Boczarską oraz Jacka Jeschke odbiła się szerokim echem w przestrzeni medialnej. Zaoferowanie tak nietypowego, pełnego emocji i przelotnego przeżycia błyskawicznie spotkało się z ogromnym entuzjazmem ze strony publiczności. Zupełnie nowa, niespotykana dotąd forma licytacji sprawiła, że internauci zaczęli intensywnie zastanawiać się nad kolejnymi gwiazdami, które ewentualnie podążą tym samym śladem. Widzowie z niecierpliwością czekali, czy inni telewizyjni twórcy zdecydują się zaoferować darczyńcom równie intrygujące oraz nieszablonowe doświadczenia.

Sebastian Fabijański również przekaże swój taniec z Julią Suryś na licytację

Dziennikarze zapytali wprost Sebastiana Fabijańskiego, czy on sam rozważa przekazanie na licytację własnego występu na parkiecie u boku Julii Suryś. Słynna para zdążyła już wcześniej wspólnymi siłami stworzyć obraz, który ostatecznie zyska cenne podpisy wszystkich uczestników obecnego sezonu tanecznego show. Gotowe dzieło sztuki wkrótce trafi na licytację, z której dochód umożliwi konkretne wsparcie wybranego celu charytatywnego. Ciekawy dziennikarskich pytań artysta nie potrzebował czasu na namysł i niemal od razu złożył bardzo jasną deklarację dotyczącą swoich tanecznych planów.

„Ja mogę przyjechać i zatańczyć” - stwierdził Sebastian w rozmowie z "Super Expressem".

Błyskawiczna obietnica aktora szybko doczekała się swojego rozwinięcia, ponieważ do interesującej dyskusji natychmiast dołączyła jego partnerka. Utalentowana tancerka postanowiła rozbudować rzucony pomysł, oferując potencjalnym licytującym jeszcze bardziej niecodzienne rozwiązanie.

„Ja też mogę zatańczyć, z obrazem mam już choreo” - wyznała nam Julia.

Zwykła wymiana zdań nieoczekiwanie przerodziła się w innowacyjną koncepcję wyjątkowego widowiska, które ma ogromne szanse pobić rekordy popularności podczas zaplanowanej aukcji. Oferta umiejętnego połączenia specjalnego układu choreograficznego z namalowanym wcześniej obrazem gwarantuje zwycięzcy zdobycie jedynego w swoim rodzaju wspomnienia. Całkowity brak możliwości precyzyjnego odtworzenia tego samego występu nadaje mu niepowtarzalny charakter, co bez wątpienia przyciągnie uwagę najbardziej hojnych darczyńców.

Popularny aktor w swoim klasycznym stylu utrzymał luźny ton rozmowy, jednak wyraźnie dał do zrozumienia, że do kwestii charytatywnych podchodzi z pełną powagą. Gwiazdor jednoznacznie potwierdził dziennikarce Julicie Buczek gotowość do zorganizowania ekskluzywnego pokazu.

„Oczywiście, czekamy na oferty” - podsumował w rozmowie z "Super Expressem".