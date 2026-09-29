Zatrzymanie w Zamościu. Taksówkarz zmuszany do rozwożenia marihuany

Próba zmuszenia taksówkarza do rozwożenia narkotyków w powiecie zamojskim

W minionym tygodniu do zamojskiej komendy policji zgłosił się 26-letni kierowca taksówki, który opisał niebezpieczną sytuację zaistniałą podczas jednego z kursów. Z relacji mężczyzny wynikało, że po przyjeździe pod wskazany adres w powiecie zamojskim dwaj pasażerowie odebrali mu telefon oraz kluczyki do samochodu. Sprawcy nakazali kierowcy udać się do pobliskiego domu, gdzie grożąc nożem, próbowali zmusić go do rozwożenia środków odurzających. Po pewnym czasie oddali mu telefon oraz kluczyki, a następnie zapakowali do taksówki kilka pudełek i polecili zrealizować kolejny przejazd. Jeden z mężczyzn pojechał wspólnie z kierowcą, a po dotarciu do celu wysiadł, zostawiając towar, który taksówkarz miał samodzielnie rozprowadzić i później się z niego rozliczyć.

Policjanci zabezpieczyli marihuanę i zatrzymali podejrzanych mężczyzn

Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu funkcjonariusze przeszukali pojazd 26-latka i zabezpieczyli wewnątrz ponad 120 gramów suszu roślinnego. Badanie potwierdziło, że znaleziona substancja to marihuana. Sprawą zajęli się zamojscy kryminalni, którzy szybko ustalili tożsamość osób odpowiedzialnych za zamówienie kursu. Jeszcze tego samego dnia do policyjnego aresztu trafił 25-letni mieszkaniec gminy Zamość, a podczas przeszukania jego domu policjanci znaleźli dodatkową marihuanę. Następnego dnia mundurowi zatrzymali drugiego podejrzanego, którym okazał się 30-letni mieszkaniec Zamościa.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla mieszkańców Zamościa oraz gminy Zamość

W czwartek 24 września 2026 roku obaj zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Zamościu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów dotyczących posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz bezprawnego pozbawienia wolności 26-latka. Mężczyźni odpowiedzą również za zmuszanie pokrzywdzonego do określonego zachowania przy wspólnym działaniu. Sąd Rejonowy w Zamościu przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast za pozbawienie człowieka wolności grozi do 5 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl