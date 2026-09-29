Turniej ATP w Chengdu. Hubert Hurkacz zagra we wtorek o tytuł

Polak przed szansą na dziewiąty triumf

Dla 29-letniego zawodnika z Wrocławia będzie to trzynasty finał w profesjonalnej karierze. Poprzednio Hubert Hurkacz walczył o trofeum rangi ATP w maju zeszłego roku w Genewie. Wtorkowy mecz w chińskim Chengdu jest szansą na poprawienie swojego dorobku w tym sezonie.

Ostatnie zwycięstwo turniejowe polski tenisista odniósł niedawno. Triumf świętował w kwietniu 2024 roku w portugalskim Estoril. Bilans bezpośrednich starć z Alejandro Davidovichem Fokiną wynosi obecnie 2-4 na niekorzyść Polaka, który przegrał z Hiszpanem dwa ostatnie spotkania.

Zieliński również powalczy o puchar

Warto dodać, że we wtorek w finałowym starciu wystąpi również inny reprezentant Polski. Trzy godziny przed finałem singla rozpocznie się decydujący mecz w grze podwójnej. Jan Zieliński wystąpi w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem.

Ich przeciwnikami na korcie w Chengdu będą Amerykanin Robert Galloway i Szwed Andre Goransson. Jan Zieliński ma szansę na zdobycie szóstego tytułu w karierze, a zarazem pierwszego w duecie z Johnsonem.