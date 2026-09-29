LeBron James celuje w mistrzostwo z Philadelphia 76ers. Jasna deklaracja koszykarza

LeBron James gra o najwyższe cele

Najlepszy strzelec w historii NBA, LeBron James, z pewnością siebie spogląda na zbliżający się wielkimi krokami swój 24. sezon w lidze. Koszykarz, który zagra z numerem 23, podkreśla radość z faktu, że będzie występował w Philadelphia 76ers wspólnie ze swoim przyjacielem, Tyrese'em Maxeyem. Podczas spotkania z mediami zawodnik przyznał, że nie potrafi przewidzieć, jak długo jeszcze będzie profesjonalnie uprawiał sport.

Gwiazdor amerykańskich parkietów od razu położył nacisk na swoje ambicje. Dał do zrozumienia, że dołączył do Sixers, by wygrywać i odnosić sukcesy na najwyższym poziomie rozgrywek. Drużyna z Filadelfii czekająca na mistrzowski tytuł od 1983 roku zyskuje w osobie LeBrona ogromne wzmocnienie w drodze na szczyt.

"Nie opuściłem rodziny, żeby przegrać w drugiej rundzie (play off)" - zaznaczył.

Jakie zadanie stoi przed drużyną Sixers?

W kompleksie sportowym Sixers podczas spotkania przed obozem treningowym brylowali LeBron James, Tyrese Maxey, Joel Embiid oraz Jaylen Brown. Zbliżający się wielkimi krokami sezon wzbudza w Filadelfii ogromne zainteresowanie, porównywalne jedynie z czasami świetności Juliusa Ervinga. James, z właściwym sobie profesjonalizmem, radził kolegom z drużyny, by ignorowali presję płynącą z zewnątrz.

Przed dołączeniem LeBrona do zespołu ostatni występ Sixers w finale miał miejsce w 2001 roku. W zeszłym sezonie drużyna osiągnęła bilans 45-37, odpadając w drugiej rundzie play-offów po porażce z New York Knicks. Podpisany przez koszykarza dwuletni kontrakt o wartości 8 milionów dolarów stanowi minimalną stawkę dla zawodników z tak dużym doświadczeniem w lidze.