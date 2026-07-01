Filip Chajzer planuje huczny ślub z 19-letnią Bianką i to już za 3 miesiące. Co z intercyzą? Mówi o Bogu

Filip Chajzer po uszy zakochany w 19-letniej Biance

Kiedy dziennikarze po raz pierwszy donieśli, że 41-letni prezenter Filip Chajzer spotyka się z 19-letnią Bianką, w sieci natychmiast wybuchła lawina komentarzy dotyczących sporej różnicy wieku. Atmosferę podgrzała dodatkowo sytuacja ze spotkania autorskiego, gdy matka dziewczyny w obecności tłumu wprost zażądała deklaracji na temat przyszłości córki. Szybko ruszyła karuzela plotek o rzekomym konflikcie wewnątrz rodziny młodej kobiety. Sam zainteresowany unika jednak publicznego prania brudów swoich przyszłych teściów, za to chętnie dzieli się własnymi odczuciami dotyczącymi ukochanej oraz ich ślubu. O wszystkim opowiedział podczas rozmowy z Karoliną Motylewską z Jastrząb Post.

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Moja narzeczona jest moim najlepszym kumplem. (...) Na pierwszej randce nie mogliśmy skończyć gadać - ujawnił Chajzer.

Choć staż tego związku jest stosunkowo krótki, para intensywnie planuje już wspólną przyszłość i małżeństwo. Chajzer stanowczo zaznaczył, że wybór drogi życiowej u boku młodziutkiej partnerki nie wynika z nagłego przypływu emocji, lecz stanowi owoc bardzo rzetelnych analiz i długich dyskusji.

Jest to najlepsza decyzja, jaką w życiu podjąłem. Jest bardzo głęboko przemyślana, jest w teorii spontaniczna, a w praktyce bardzo wyważona. To jest to, czego chcę. Tyle - podkreślił.

Dziennikarz w wypowiedzi dla portalu Jastrząb Post wyznał, że traktuje swoją wybrankę nie tylko w kategoriach romantycznych, ale i przyjacielskich. Z entuzjazmem nazywa ją najlepszym kumplem i chętnie wraca pamięcią do ich pierwszego spotkania, kiedy to nieustanna wymiana zdań trwała godzinami.

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Były pracownik stacji telewizyjnych zapowiedział huczne wesele za około trzy miesiące, całkowicie odrzucając pomysł małego obiadu w wąskim gronie. Szykuje się potężna zabawa z mnóstwem zaproszonych osób. Kiedy padło pytanie o obecność na sali bliskich Bianki, dziennikarz szybko uciął dyskusję i wymijająco stwierdził, że nie zamierza wtrącać się w cudze sprawy.

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To są ich wewnętrzne, rodzinne sprawy. To nie jest mój temat.

Ewidentnie widać jednak pewne napięcia w relacjach z rodziną 19-latki, o czym mówił informator portalu Pudelek. Według jego słów krewni przyszłej panny młodej poznali jej plany matrymonialne za pośrednictwem mediów.

Rodzina i przyjaciele Bianki o planach ślubnych dowiedzieli się z mediów. Nie dostali zaproszeń. Temat ślubu co prawda pojawiał się wcześniej w rozmowach, ale nigdy nie padły żadne konkrety. Wszyscy są trochę zaskoczeni, że sprawy potoczyły się tak szybko, zwłaszcza że Bianka do tej pory raczej studziła zapał Filipa i nie spieszyła się z małżeństwem.

Narzeczeni mają już za sobą poważny sprawdzian życiowy, ponieważ dziewczyna niedawno przeniosła się na stałe do Krakowa, by zamieszkać pod jednym dachem z ukochanym. Wcześniej relacjonowano oświadczyny pary, a także fakt przyjęcia przez prezentera sakramentu bierzmowania, co natychmiast uruchomiło domysły o rychłym ożenku. Dziś oficjalnie wiadomo, że zakochani złożą przysięgę przed ołtarzem, a wielkie zaufanie gwiazdora do nastolatki poskutkowało całkowitą rezygnacją z umowy majątkowej. Intercyzy nie będzie!

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Nie myślałem w ogóle o tym. I chyba dalej nie będę myśleć. Jeśli bierzemy ślub kościelny i tam jest jasno i konkretnie powiedziane - co Bóg złączył, człowiek nie rozłączy - to my naprawdę będziemy się o jakichś pieniądzach rozpisywać na papierze? To Bóg łączy. To nie można tak, przynajmniej moim zdaniem.

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Celebryta podzielił się również swoim największym marzeniem dotyczącym muzycznej oprawy całej zaplanowanej imprezy. 41-latek wyznał, że zamiast standardowego zespołu coverowego chciałby podziwiać na scenie kultowego wokalistę z czasów swojej wczesnej młodości.

Ja bardzo długo prowadziłem eventy, ja mam swojego ulubionego artystę i to jest Papa Dance. Uwielbiam Stasiaka, ja szaleję w związku z tym absolutnie mam nadzieję, że będzie miał termin.

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