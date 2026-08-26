Aga z Modelek wprost o relacji z Oskarem Pietuszewskim. "Powiem tylko tyle"

Doniesienia o tym, że 22-letnia wokalistka spotyka się z 18-letnim zawodnikiem, elektryzują opinię publiczną od jakiegoś czasu. Początkowo internauci dostrzegli, że oboje reagują na swoje wpisy w internecie, a niedługo później sportowiec pojawił się na występie zespołu "Modelki". Najwięcej zamieszania zrobiły jednak fotografie wykonane w Portugalii, gdzie zakochani zostali przyłapani na stadionie podczas spotkania z udziałem drużyny FC Porto, czyli obecnego pracodawcy nastolatka. Dodatkowo w sieci pojawiło się wideo, na którym piosenkarka pląsa w trykocie meczowym tego zespołu, co szybko powiązano z apartamentem gracza. Atmosferę podgrzała także krótka wymiana wirtualnych serduszek pod jedną z ostatnich fotografii artystki.

Oskar Pietuszewski i Aga z Modelek. Huczy od plotek, a tu taki komentarz piłkarza!

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Aga Nowakowska z "Modelek" zapytana o Oskara Pietuszewskiego. "Powiem tylko tyle"

Na jednej z niedawnych imprez branżowych przedstawiciel serwisu "Świat Gwiazd" spróbował wyjaśnić sprawę i bez ogródek zapytał artystkę o łączące ją relacje z piłkarzem. Członkini grupy "Modelki" nie ukryła delikatnego zakłopotania, ale z szerokim uśmiechem na twarzy zdecydowała się na krótki komentarz:

Słuchaj, ty taki ciekawski jesteś. Wszystko, wszyscy by chcieli wiedzieć. Słuchajcie, swoje życie prywatne zostawiam dla siebie. Powiem tylko tyle, że jestem teraz bardzo, bardzo szczęśliwa. I tak zostawiamy to dla siebie.

Piosenkarka wprawdzie unikała jednoznacznego zdefiniowania tego, co łączy ją z piłkarzem, ale zapewnienie o ogromnym poczuciu szczęścia utwierdziło wiele osób w przekonaniu, że plotki są prawdziwe. Wygląda na to, że oboje pragną chronić swoją sferę intymną, jednak tak tajemnicza reakcja jedynie nakręciła spiralę zainteresowania tą parą, o której piszą już portale w Polsce i Portugalii!

Aga Nowakowska z Modelek o jej relacji z Oskarem Pietuszewskim⤵️🗣️ „Słuchaj, ty taki ciekawski jesteś. Wszystko, wszyscy by chcieli wiedzieć.Słuchajcie, swoje życie prywatne zostawiam dla siebie. Powiem tylko tyle, że jestem teraz bardzo, bardzo szczęśliwa. I tak zostawiamy… pic.twitter.com/tudQHcyB8a— FAST INFO (@FastInfo) August 25, 2026