Fabijański zatańczy z siostrą. Weronika ma bliskie relacje z Wiśniewskimi

Sebastian Fabijański doskonale radzi sobie na parkiecie "Tańca z gwiazdami". W ostatnim odcinku show - mimo że zakończył go z kontuzją - aktor otarł się o otrzymanie maksymalnych, historycznych not. Za sprawą gościnnego udziału wokalistki Kayah pary walczyły nie o czterdziestkę, a aż o pięćdziesiątkę. W przypadku Fabijańskiego zawiedli Rafał Maserak i Tomasz Wygody, którzy zaprezentowane przez niego paso doble ocenili na dziewięć.

W kolejnym odcinku gwiazdy polsatowskiego show wystąpią u boku swoich bliskich. Wiemy już, że Mateusz Pawłowski zaprezentuje się na parkiecie ze swoją dziewczyną Nelą, Paulina Gałązka ze swoją mamą Eugenią, a Natsu z tatą. Na kogo postawił Sebastian Fabijański? Aktor w rozmowie z Eską wyznał, że w nadchodzącą niedzielę u boku jego i Julii Suryś zobaczymy Weronikę Fabijańską - młodszą siostrę aktora, mocno związaną z rodziną Michała i Marty Wiśniewskich. Weranda od lat współpracuje z należącą do Mandaryny szkołą tańca. Prywatnie znamy ją jako partnerkę syna artystów - Xaviera.

Siostra Fabijańskiego w "Tańcu z gwiazdami"

Sebastian Fabijański w rozmowie z reporterem Eski zdradził, że w odcinku rodzinnym wystąpi ze swoją siostrą Weroniką, znaną też jako Weranda. Dziewczyna ma bardzo duże doświadczenie w tańcu - sama jest bowiem profesjonalną tancerką i instruktorką tańca w szkole RE:Act Team.

Zatańczymy z moją siostrą Weroniką Fabijańską, która tańczy i mam taką nadzieję, ze to będzie taki pokaz czystej radości z tańca. Styl absolutnie temu może pomóc i chciałbym, żebyśmy tak we troje naprawdę szczerze cieszyli tym tańcem - powiedział reporterowi Eski aktor.

Weronika ma bardzo bliskie relacje klanem Wiśniewskich - regularnie występuje z Mandaryną na scenie, a w 2021 roku na jaw wyszło, że jest partnerką syna Marty i Michała Wiśniewskich, Xaviera.