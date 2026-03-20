Fabijański zabrał syna za kulisy "Tańca z gwiazdami". "Myślę, że to dla niego ważne"

Na przestrzeni lat Sebastian Fabijański wykreował wiele docenionych przez widzów i krytyków ról filmowych. Najważniejszą dla aktora jest jednak ta, jaką pełni w życiu prywatnym - rola ojca. Zarówno Sebastian, jak i jego była partnerka, matka Bastka, Julia Kuczyńska "Maffashion", dbają o prywatność swojej pociechy i nie dzielą jej wizerunkiem w mediach społecznościowych. Aktor zapowiedział, że nie zaprosi też syna na widownię show.

Nie wydaje mi się, że to jest w ogóle dla pięcioletniego dziecka dobre środowisko. Bardzo głośna muzyka, dużo bodźców, ludzie wokół, to nie byłoby chyba dobrym pomysłem, żeby on zasiadł na widowni tego programu - powiedział Super Expressowi.

Bastek towarzyszył mu jednak podczas jednej z prób przed trzecim odcinkiem "Tańca z gwiazdami", zakończonym dla Fabijańskiego drobną kontuzją. 38-latek zamieścił na story zdjęcie z wtuloną w niego pociechą. Zapytany przez reportera Eski, jakie wrażenie na chłopcu zrobiło telewizyjne studio, w którym wcześniej podziwiał swoją mamę, otworzył się na temat relacji z 5-latkiem.

Fabijański niezadowolony z ocen. Tak mówi o Eurowizji

Fabijański zabrał syna na próbę do "TzG"

W rozmowie z Eską Sebastian Fabijański otworzył się na temat ojcostwa. Aktor przyznał, że to bardzo ważne dla niego, by jego 5-letni syn towarzyszył mu i mógł obserwować go podczas przygotowań do projektu, który nie jest dla niego o samym tańcu, ale również o jego życiu i przemianie.

Mój syn bardzo pozytywnie zareagował. Bardzo - wydaje mi się - podobało mu się. Widział taniec, oglądał. Myślę, że to ważne dla niego i dla mnie, że on tutaj jest, że to widzi. Nie chodzi o to, że to jest popis taty, tylko o to, że on tu jest, że to jest nasze - nie jest tylko o mnie i moim udziale w tym programie, ale również o moim życiu, które jest, jakie jest - podkreślił.

Odcinek rodzinny w "Tańcu z gwiazdami"

W odcinku rodzinnym Sebastian zatańczy ze swoją siostrą, Weroniką.

Zatańczymy z moją siostrą Weroniką Fabijańską, która tańczy i mam taką nadzieję, ze to będzie taki pokaz czystej radości z tańca. Styl absolutnie temu może pomóc i chciałbym, żebyśmy tak we troje naprawdę szczerze cieszyli tym tańcem - dodał reporterowi Eski aktor.