Oscary 2026 przyciągną tłumy gwiazd. Znamy nazwiska osób wręczających statuetki

Oscary 2026. Plejada gwiazd w Dolby Theatre
Tegoroczna ceremonia rozdania Oscarów ponownie zagości w sercu Hollywood, a dokładniej w słynnym Dolby Theatre w Los Angeles. Funkcję gospodarza wieczoru powierzono popularnemu komikowi telewizyjnemu, którym jest Conan O'Brien. Twórcy gali obiecują niezwykle eleganckie show, tradycyjnie gromadzące przed telewizorami wielomilionową publiczność z każdego zakątka globu. Na widowni zasiądą wybitne postaci ze świata filmu, mające szansę na zdobycie nagrody. Wśród nominowanych znaleźli się chociażby Leonardo DiCaprio, Emma Stone, Timothée Chalamet, Jessie Buckley, Teyana Taylor, Kate Hudson, Amy Madigan oraz Jacob Elordi. Pozostaje zatem pytanie o osoby wręczające te cenne trofea.
Oscary 2026. Lista prezenterów ogłoszona
Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej oficjalnie ujawniła zestawienie artystów odpowiedzialnych za przekazanie nagród tegorocznym triumfatorom. Na scenie w roli prezenterów zaprezentują się znane osobistości ze świata Hollywood:
- Matt Berry
- Will Arnett
- Javier Bardem
- Adrien Brody
- Rose Byrne
- Priyanka Chopra Jonas
- Kieran Culkin
- Robert Downey Jr.
- Chris Evans
- Anne Hathaway
- Chase Infiniti
- Nicole Kidman
- Jimmy Kimmel
- Delroy Lindo
- Mikey Madison
- Ewan McGregor
- Paul Mescal
- Demi Moore
- Wagner Moura
- Kumail Nanjiani
- Gwyneth Paltrow
- Pedro Pascal
- Bill Pullman
- Lewis Pullman
- Maya Rudolph
- Zoe Saldaña
- Channing Tatum
- Sigourney Weaver
Oscary 2026. Kiedy odbędzie się ceremonia wręczenia nagród?
Dokładny termin przyznania tych najbardziej cenionych na całym globie trofeów filmowych jest już doskonale znany. Ceremonia wręczenia Oscarów w 2026 roku odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca, czyli na przełomie niedzieli i poniedziałku. Według zapowiedzi organizatorów oficjalne rozpoczęcie tego wyjątkowego wydarzenia nastąpi punktualnie o godzinie 23:30 czasu polskiego.