Oscary 2026 przyciągną tłumy gwiazd. Znamy nazwiska osób wręczających statuetki

Oscary 2026. Plejada gwiazd w Dolby Theatre

Tegoroczna ceremonia rozdania Oscarów ponownie zagości w sercu Hollywood, a dokładniej w słynnym Dolby Theatre w Los Angeles. Funkcję gospodarza wieczoru powierzono popularnemu komikowi telewizyjnemu, którym jest Conan O'Brien. Twórcy gali obiecują niezwykle eleganckie show, tradycyjnie gromadzące przed telewizorami wielomilionową publiczność z każdego zakątka globu. Na widowni zasiądą wybitne postaci ze świata filmu, mające szansę na zdobycie nagrody. Wśród nominowanych znaleźli się chociażby Leonardo DiCaprio, Emma Stone, Timothée Chalamet, Jessie Buckley, Teyana Taylor, Kate Hudson, Amy Madigan oraz Jacob Elordi. Pozostaje zatem pytanie o osoby wręczające te cenne trofea.

Oscary 2026. Lista prezenterów ogłoszona

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej oficjalnie ujawniła zestawienie artystów odpowiedzialnych za przekazanie nagród tegorocznym triumfatorom. Na scenie w roli prezenterów zaprezentują się znane osobistości ze świata Hollywood:

Matt Berry

Will Arnett

Javier Bardem

Adrien Brody

Rose Byrne

Priyanka Chopra Jonas

Kieran Culkin

Robert Downey Jr.

Chris Evans

Anne Hathaway

Chase Infiniti

Nicole Kidman

Jimmy Kimmel

Delroy Lindo

Mikey Madison

Ewan McGregor

Paul Mescal

Demi Moore

Wagner Moura

Kumail Nanjiani

Gwyneth Paltrow

Pedro Pascal

Bill Pullman

Lewis Pullman

Maya Rudolph

Zoe Saldaña

Channing Tatum

Sigourney Weaver

Oscary 2026. Kiedy odbędzie się ceremonia wręczenia nagród?

Dokładny termin przyznania tych najbardziej cenionych na całym globie trofeów filmowych jest już doskonale znany. Ceremonia wręczenia Oscarów w 2026 roku odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca, czyli na przełomie niedzieli i poniedziałku. Według zapowiedzi organizatorów oficjalne rozpoczęcie tego wyjątkowego wydarzenia nastąpi punktualnie o godzinie 23:30 czasu polskiego.