ESKA Odwołuje Zimę 2026 przeszła do historii! Tak wyglądał nasz rejs po Atlantyku z Roxie Węgiel i Darią Ładochą na pokładzie

Jeszcze chwilę temu przemierzaliśmy Atlantyk, by wspólnie odwołać zimę, a dziś każdy z nas wrócił do swoich codziennych obowiązków. Najważniejsze jednak, że towarzyszy nam radość i poczucie przeżycia czegoś naprawdę wyjątkowego. W tym roku, w ramach akcji ESKA Odwołuje Zimę 2026, zamiast wylegiwania się na plaży postawiliśmy na rejs po Oceanie Atlantyckim. Naszą podróż rozpoczęliśmy na Teneryfie, a w kolejnych dniach odwiedziliśmy kolejne wyspy archipelagu Kanarów: La Palmę, La Gomerę, Gran Canarię i Lanzarote. Następnie zawinęliśmy do portugalskiej Madery, by ostatecznie wrócić do miejsca, w którym wszystko się zaczęło.

Przygoda to najlepsze słowo, by opisać tę wyprawę, podczas której towarzyszyły nam gwiazdy: Roxie Węgiel oraz Daria Ładocha. Piosenkarka zagrała koncert na dachu statku Costa Fortuna, a miłośniczka kuchni tajskiej oceniała dania serwowane na pokładzie. Najważniejsi byli jednak słuchacze, którzy w trakcie rejsu nawiązali bliskie, przyjacielskie relacje. Przeżyjcie to z nami jeszcze raz!

Eska Odwołuje Zimę 2026

ESKA Odwołuje Zimę 2026 - najlepsze momenty

W takiej atmosferze i wśród takiego towarzystwa nawet deszcz nie był straszny. Wyspy Kanaryjskie nie zawsze rozpieszczały nas pogodą. Zdarzały się dni pełne chmur i opadów, ale dobre humory nie opuszczały nas ani na statku, ani podczas wycieczek. Dopiero Madera przywitała nas pełnym słońcem, co można uznać za symboliczne zwieńczenie całej wyprawy. Zima została oficjalnie odwołana!

Atrakcji nie brakowało. Koncert Roxie, mecz koszykówki na dachu statku, maraton na pokładzie i półmaraton wokół palmy, karaoke czy silent disco. Każdy dzień przynosił coś nowego. Przypomnijcie sobie z nami najważniejsze momenty ESKA Odwołuje Zimę 2026!