Ella Langley - kim jest gwiazda, która bije rekordy popularności w USA? Nie zatrzymała jej nawet Taylor Swift!

Ella Langley pobiła rekord

Jeszcze rok temu prawie nikt o niej nie słyszał, a teraz żadna gwiazda nie ma z nią szans na amerykańskich listach przebojów. Piosenkarka country Ella Langley pobiła rekord, który wspólnie miała Mariah Carey z piosenką "All I Want For Christmas Is You". Nową rekordzistką, która ma najdłużej zajmujący pierwsze miejsce hit w historii Stanów Zjednoczonych, jest właśnie Langley. Jej piosenka "Choosin' Texas" to absolutnie największy hit roku za oceanem. Spędził na szczycie już 24 tygodnie i tym samym stał się piosenką, która jest najwięcej tygodni na pierwszym miejscu w historii Billboard Hot 100.

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To nie jest gwiazda jednego hitu

"Choosin' Texas" to niejedyny hit, który Ella Langley wykreowała w tym roku. Jej singiel "Be Her" dotarł na drugie miejsce notowania Billboard Hot 100. Tym samym artystka na prestiżowej liście przebojów zablokowała samą siebie. "I Can't Love You Anymore" - jej duet z Morganem Wallenem - trafił na czwarte miejsce Billboardu. Langley w kwietniu wydała album pod tytułem "Dandelion", który od premiery nie opuścił Top 5 najchętniej kupowanych płyt każdego tygodnia. W zaledwie kilka miesięcy krążek sprzedał się w nakładzie ponad 1,5 miliona egzemplarzy. To tylko w USA, a Ella powoli zaczyna być zauważana za granicą. Jej utwory powoli zaczynają być widoczne na listach w Holandii, Szwecji czy Danii, a w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Irlandii i Wielkiej Brytanii już są na wysokich miejscach. Niewykluczone, że niedługo usłyszymy o niej także w Polsce.

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Kim jest Ella Langley?

Ella Langley to wokalistka i autorka piosenek z gatunku country. Urodziła się 3 maja 1999 roku w Hope Hull w Alabamie i dorastała na rodzinnej farmie. Muzyką interesowała się od dziecka, a po przeprowadzce do Nashville w 2019 roku zaczęła profesjonalnie rozwijać swoją karierę. Przełomem w karierze Langley był debiutancki album "hungover", wydany w 2024 roku. Znalazł się na nim m.in. przebojowy duet "you look like you love me" z Rileyem Greenem, który zdobył szczyt list przebojów country i przyniósł artystce pierwszą nagrodę CMA. Często porównywana jest do Shanii Twain.