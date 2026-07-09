Interwencja policji w powiecie wołomińskim. Pomoc dla 13-latka w kryzysie emocjonalnym

Zgłoszenie o kryzysie emocjonalnym 13-letniego chłopca

Na początku lipca 2026 roku po godzinie 22:00 aspirant sztabowy Tomasz Cieślicki, pełniący służbę jako dyżurny w Strzelcach Opolskich, otrzymał niepokojącą informację. Mieszkanka gminy Zawadzkie powiadomiła służby za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego o swoim internetowym znajomym, który znajdował się w niebezpieczeństwie. 13-latek przekazał kobiecie na jednej z platform internetowych, że o północy jego życie będzie zagrożone, ponieważ przechodzi przez poważny kryzys emocjonalny. Nastolatek nie chciał początkowo podać swojego dokładnego adresu, informując jedynie, że przebywa na terenie Polski.

Szybkie ustalenia funkcjonariuszy z kilku województw

W zaistniałej sytuacji istotny był czas, ponieważ policjanci mieli niespełna dwie godziny na odnalezienie chłopca przed wskazaną przez niego północą. Dyżurny natychmiast skontaktował się ze zgłaszającą oraz skierował patrol do jej miejsca zamieszkania, aby ułatwić zbieranie informacji. Młoda kobieta kontynuowała rozmowę z nastolatkiem w sieci, co pozwoliło mundurowym uzyskać dane niezbędne do identyfikacji chłopca. Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu we współpracy z innymi jednostkami ustalili, że 13-latek przebywa w powiecie wołomińskim, oddalonym o ponad 300 kilometrów.

Nastolatek z powiatu wołomińskiego trafił pod opiekę specjalistów

Wszystkie dotychczasowe ustalenia zostały niezwłocznie przekazane do dyżurnego komendy w Wołominie, co umożliwiło miejscowym policjantom szybkie dotarcie pod wskazany adres. Mundurowi pojawili się w domu chłopca tuż po godzinie 23:00, czyli około godziny po otrzymaniu pierwszego zgłoszenia o zagrożeniu. 13-latek został bezpiecznie przekazany pod opiekę specjalistów, a wspólne działania policjantów oraz zgłaszającej pozwoliły zapobiec tragedii. Służby przypominają, że w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Źródło: Policja.pl