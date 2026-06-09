Edyta Górniak zrzuciła zbędne kilogramy. Allan ujawnia tajemnicę nowej figury wokalistki

Wahania wagi Edyty Górniak. Piosenkarka obwiniała stres

Znana z doskonałej aparycji wokalistka w czerwcu 2025 roku zaskoczyła fanów wyznaniem o zauważalnym wzroście swojej wagi. Artystka wykorzystała profil na Instagramie, aby szczegółowo wyjaśnić powody tych niekorzystnych zmian. Edyta Górniak stwierdziła, że winę za gorszą formę ponosiło wyczerpanie organizmu, niedobór snu oraz zbyt rzadkie jedzenie. Gwiazda surowo oceniała ówczesne odbicie w lustrze.

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Gdybym wam pokazała, co ten miesiąc zrobił ze mną, ilość stresu, adrenaliny, niedospania, niedojedzenia, zmartwień, problemów, zmian, to byście mnie nie poznali

Edyta Górniak - co o niej wiesz? Pytanie 1 z 10 Gdzie urodziła się Edyta Górniak? W Opolu W Ziębicach W Warszawie Następne pytanie

Takimi słowami wokalistka zwróciła się bezpośrednio do fanów.

Wiecie, co mnie jeszcze wkurza? Że już chyba sprawdziłam wszystkie diety i byłam taka surowa, taka restrykcyjna dla siebie i nic to nie daje. Jestem gruba, we wszystkim wyglądam grubo i już nienawidzę patrzeć na siebie na ekranie. Nienawidzę

Piosenkarka podsumowała temat tym ostrym, pełnym rozgoryczenia wyznaniem.

Allan zdradza sekret chudnięcia Edyty Górniak. Odrzuca leki

Ostatnie tygodnie przyniosły zmianę w wyglądzie niezwykle popularnej polskiej piosenkarki. Gwiazda zrzuciła balast i ponownie prezentuje smukłą formę na koncertach. Tajemnicę nagłej zmiany wyjaśnił jej syn w trakcie wywiadu dla portalu ESKA.pl. Młody mężczyzna kategorycznie zaprzeczył, aby metamorfoza jego matki opierała się na farmakologii, wykluczając stosowanie jakichkolwiek preparatów przyspieszających utratę wagi.

Ktoś mi ostatnio powiedział, że mama ostatnio bardzo schudła. No, schudła, bo można po prostu jeść mniej. Nie zawsze jest to kwestia jakiejś chemii, leków. Można po prostu jeść mniej, pójść na spacer. Większość osób może w taki sposób zrzucić parę kilogramów. Wiem, że moja mama nigdy nic nie brała [na schudnięcie]. Ma podejście takie jak ja. Ograniczam rzeczy, które są dla mnie niewskazane, a jem normalnie, no i jakoś mi to sprzyja

Syn artystki skwitował w ten prosty sposób dotychczasowe medialne spekulacje.

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