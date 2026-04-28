Dua Lipa w Warszawie złamała przepisy. Za to wykroczenie mogła dostać mandat!

Dua Lipa w Warszawie. Wokalistka paliła papierosy pod znakiem zakazu

Autorka ogólnoświatowych hitów, takich jak „Don't Start Now” oraz „New Rules”, przyleciała do Polski w piątek. O swojej wizycie Dua Lipa poinformowała fanów za pośrednictwem Instagrama, gdzie pochwaliła się zdjęciami z jedzenia pierogów i słodyczy. Artystka nie przybyła jednak do stolicy na wypoczynek. Głównym celem jej podróży była realizacja spotu reklamowego dla globalnej marki kosmetyków i perfum. Reporterzy „Super Expressu” wypatrzyli gwiazdę przed jednym z najnowocześniejszych polskich kompleksów produkcyjno-eventowych. To właśnie tam odbywały się zdjęcia. Piosenkarka, której na planie towarzyszył między innymi ojciec, regularnie co godzinę wychodziła przed budynek na papierosa. Problem w tym, że wokalistka zupełnie zignorowała obowiązujące tam reguły. Na elewacji wyraźnie umieszczono znak zakazu palenia, do którego światowa gwiazda odwracała się plecami, nic sobie z niego nie robiąc. Nikt z obecnych nie zebrał się na odwagę, by zwrócić jej uwagę na łamanie regulaminu. Warto przypomnieć, że za palenie wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów w strefach objętych zakazem grozi mandat w wysokości do 500 złotych.

Dua Lipa jadła pierogi i polskie słodycze

Pobyt w Polsce nie ograniczył się wyłącznie do obowiązków zawodowych i przerw na dymka. Słynna piosenkarka znalazła również czas, by zapoznać się z lokalną kuchnią. Wykonawczyni przeboju „Levitating” ze szczególnym uznaniem odniosła się do tradycyjnych polskich pierogów. Na opublikowanych w sieci zdjęciach zaprezentowała także kultowe cukierki firmy Wedel. Biorąc pod uwagę fakt, że artystka z dumą chwaliła się tymi smakołykami w internecie przed fanami z całego świata, lokalne specjały z pewnością przypadły jej do gustu.