Driftingowe Mistrzostwa Polski wracają do gry. Pierwsza runda sezonu w Nadarzynie pod Warszawą

Na starcie mistrzowie i wschodzące gwiazdy driftingu

Nowy sezon DMP zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Na starcie pojawią się zarówno doświadczeni kierowcy doskonale znani fanom driftingu, jak i młodzi zawodnicy, którzy coraz mocniej zaznaczają swoją obecność na polskiej scenie. Widowiskowe pojedynki w parach, ogromna moc samochodów i precyzja przejazdów sprawią, że inauguracja sezonu w Nadarzynie będzie jednym z najważniejszych wydarzeń motorsportowych tej wiosny.

Atrakcje dla całych rodzin

Driftingowe Mistrzostwa Polski to wielkie święto motoryzacji. To impreza dla całych rodzin, a każdy chętny znajdzie coś dla siebie. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, w tym symulatory, liczne konkursy, drift taxi czy też widokowe loty helikopterem nad torem.

Bardzo cieszymy się, że Driftingowe Mistrzostwa Polski zawitają do Warszawy. W tym sezonie to w Nadarzynie odbędzie się inauguracja sezonu połączona z targami Auto Tuning Show. Myślę, że współpraca dwóch ogromnych imprez sprawi, że każdy kibic znajdzie coś dla siebie i zobaczy coś nowego. Trasa, która przygotowaliśmy na Ptak Warsaw Expo jest bardzo szybka i widowiskowa. Czeka nas niesamowita rywalizacja siedemdziesięciu dwóch zawodników. To wydarzenie przeznaczone dla całych rodzin. Mamy bardzo dużo atrakcji dla najmłodszych fanów, drift taxi, możliwość lotu śmigłowcem nad torem, symulatory, strefa food trucków oraz konkursy przygotowane przez naszych partnerów. Zapraszam wszystkich – przyjdź i zobacz drifting

– powiedział Piotr Turuk, organizator Driftingowych Mistrzostw Polski.

Sobota dla kwalifikacji, niedziela dla największych emocji

W sobotę odbędą się kwalifikacje, które wyłonią zawodników awansujących do niedzielnej jazdy w parach. To właśnie wtedy czekają nas największe emocje. Widowiskowa jazda w parach i minimalny margines błędu. Zawody odbywają się w systemie pucharowym, a przy wyrównanym pojedynku każdy detal jest ważny. Tutaj o awansie do kolejnej fazy mogą zadecydować milimetry.

Kuba Przygoński: "To będzie największy sezon"

Rozpoczynamy nowy sezon Driftingowych Mistrzostw Polski. Będzie to największy jak dotąd sezon, z największą liczbą zawodników. Czekają nas zmagania w czterech lokalizacjach: Warszawa, Katowice, Radom oraz Poznań. W Warszawie zmierzymy się pod Ptak Warsaw Expo. Obsada zapowiada się bardzo dobrze więc musimy dać z siebie wszystko

– powiedział Kuba Przygoński, pięciokrotny Driftingowy Mistrz Polski.

Karolina Pilarczyk: "Drifting przyciąga coraz więcej fanów"

Jestem niesamowicie podekscytowana tym sezonem ponieważ drifting zyskuje coraz to więcej fanów. Niesamowicie się rozwija a duża w tym zasługa Driftingowych Mistrzostw Polski. To wydarzenie znane na całym świecie. Ludzie przyjeżdżają do nas z całej Europy i innych zakątków świata. O tytuł Driftingowego Mistrza Polski walczą zawodnicy z piętnastu krajów, więc to jest coś niesamowitego. To pokazuje na jak wysokim poziomie są zawody, ilu przyciągają ludzi i jak świetnie są zorganizowane. Bardzo się cieszę, że drifting idzie w tym kierunku, właśnie o takie coś zawsze walczyłam. Cieszę się też, że jest coraz więcej kobiet. Przez wiele lat byłam jedyną kobietą w stawce, potem dołączyła do mnie Ola Fijał, następnie Blanka Turska i kolejne dziewczyny. Dzisiaj zawodniczki ucierają nosa mężczyzną, a mężczyźni przyzwyczaili się, że panie też sobie świetnie radzą. Jestem podekscytowana tym, że pierwsza runda Driftingowych Mistrzostw Polski odbędzie się pod Warszawą. Drifting na placu można świetnie ustawić i wygląda bardzo widowiskowo. Bliskość Warszawy sprawi, że będzie bardzo duża publiczność, do tego podczas wydarzenia będzie bardzo dużo atrakcji, więc myślę, że to przyciągnie ogromną ilość ludzi

– powiedziała Karolina Pilarczyk.

Łukasz Tasiemski zaprezentuje nowy samochód

Nie mogę doczekać się pierwszej rundy Driftingowych Mistrzostw Polski. Nowa lokalizacja, wyasfaltowany duży teren, więc sędziowie z pewnością ułożą ciekawą trasę. Będzie bardzo dużo kibiców, bo wydarzenie połączone jest z targami, a ja uwielbiam kiedy są pełne trybuny – to bardzo nas napędza. Nie mogę doczekać się startu moją Alfą w nowej odsłonie. Ostatnio startowałem już nią w Drift Masters, ale w starej specyfikacji. Dołączyłem do zespołu Euvic Drift Team. To są jedyne tak zbudowane Alfy na całym świecie. Mam nadzieję, że nadal będą tak bezawaryjne jak dotychczas. Na jednym silniku można przejechać sześć sezonów. Nowe Alfy mają być jeszcze bardziej zaawansowane technologicznie, będą bardziej konkurencyjne. Już nie mogę doczekać się gdy sprawdzę siebie i nowy samochód w Driftingowych Mistrzostwach Polski. Ja dam z siebie wszystko, zespół również. Świetnie się spisaliśmy na początku tego sezonu, więc mam nadzieję, że tak będzie przez cały rok i uda się coś ugrać na polskiej scenie driftingowej

– powiedział Łukasz Tasiemski.

Driftingowe Mistrzostwa Polski od lat przyciągają tłumy

Driftingowe Mistrzostwa Polski od lat przyciągają tysiące fanów motorsportu i należą do najważniejszych cykli driftingowych w Europie. Tegoroczna inauguracja w Nadarzynie ma być otwarciem kolejnego sezonu pełnego sportowej rywalizacji i motorsportowych emocji.