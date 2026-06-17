Liga Narodów siatkarek to pewne zwycięstwo Polek. Kto będzie następnym rywalem

Zwycięski początek turnieju w Bangkoku

Polskie siatkarki zanotowały doskonały start podczas drugiego turnieju tegorocznej edycji Ligi Narodów. Środowe spotkanie zainaugurowało zmagania w stolicy Tajlandii, czyli Bangkoku. Drużyna narodowa podeszła do tego meczu z pełną koncentracją od pierwszych minut. Podopieczne trenera Stefana Lavariniego nie dały przeciwniczkom większych szans na nawiązanie wyrównanej walki w pierwszym secie. Zakończył się on bardzo wysoką wygraną polskiego zespołu w stosunku 25:12.

W kolejnych partiach spotkania rywalizacja na parkiecie była już nieco bardziej zacięta. Reprezentantki Bułgarii starały się odrobić straty i znacząco poprawiły swoją skuteczność. Mimo to polska drużyna kontrolowała przebieg wydarzeń na boisku, ostatecznie wygrywając drugą odsłonę 25:22. Trzeci set zakończył się wynikiem 25:23, co przypieczętowało triumf biało-czerwonych 3:0. To już czwarte zwycięstwo polskiej ekipy w obecnych rozgrywkach.

Kiedy odbędzie się kolejny mecz Polek?

Zwycięstwo nad Bułgarią to dopiero początek wyzwań w azjatyckiej części turnieju. Już w czwartek o godzinie 12:00 polskiego czasu siatkarki rozegrają swoje kolejne spotkanie. Przeciwnikiem naszej drużyny będzie tym razem reprezentacja Ukrainy. Zespół ten debiutuje w Lidze Narodów, dlatego starcie to zapowiada się dość interesująco. Dla Polek jest to doskonała okazja do dopisania kolejnych ważnych punktów w tabeli rozgrywek.

Harmonogram turnieju w Tajlandii przewiduje jeszcze inne bardzo ważne sprawdziany dla polskiej kadry. Po zakończeniu rywalizacji z ukraińskim zespołem biało-czerwone dostaną chwilę na regenerację sił. Następnie zmierzą się z dwiema kolejnymi wymagającymi reprezentacjami narodowymi na arenie międzynarodowej. Polki zagrają przeciwko Holandii oraz Kanadzie, co będzie kluczowe dla ich ostatecznej pozycji. Dobre wyniki w tych spotkaniach z pewnością umocnią status drużyny prowadzonej przez Lavariniego.