Zdemolowała Igę Świątek na korcie, a teraz pokazała się w mikroskopijnym stroju kąpielowym! Zachwyca sylwetką

Bartosz Olszewski
likp
2026-06-17 13:08

Świat tenisa to nie tylko czysto sportowa walka na korcie, ale również ogromne zainteresowanie prywatnym życiem samych zawodniczek. W tym kontekście często mówi się o Marcie Kostiuk. Pochodząca z Ukrainy tenisistka, która niespodziewanie wyeliminowała Igę Świątek z Roland Garros, podzieliła się w sieci gorącymi kadrami ze swojego urlopu. Jej mikroskopijny strój kąpielowy błyskawicznie przykuł uwagę internautów.

Marta Kostiuk atakuje czołówkę rankingu. Niedawno pokonała Igę Świątek

Ukraińska zawodniczka jest na najlepszej drodze, by niebawem zameldować się w pierwszej dziesiątce tenisistek świata. Obecnie Marta Kostiuk sklasyfikowana jest na dwunastym miejscu w zestawieniu WTA. Ostatnio mocno zaszła za skórę polskim fanom tenisa. W trakcie czwartej rundy wielkoszlemowego French Open bez litości odprawiła z kwitkiem Igę Świątek, notując przekonujące zwycięstwo 7:5, 6:1. Na paryskich kortach spisywała się rewelacyjnie, a w meczu ćwierćfinałowym wyeliminowała Elinę Switolinę. Zatrzymała się dopiero na etapie półfinału, gdzie musiała uznać wyższość późniejszej triumfatorki zawodów, Mirry Andriejewej. Rosjanka w walce o tytuł okazała się lepsza od Mai Chwalińskiej. Kostiuk zdobywa jednak popularność nie tylko dzięki swoim niekwestionowanym umiejętnościom sportowym, ale również za sprawą zjawiskowej urody i perfekcyjnej figury. Sportsmenka z Ukrainy chętnie publikuje w internecie odważne ujęcia. Ostatnie relacje z jej wakacyjnego wyjazdu rozgrzały fanów do czerwoności. Na zdjęciach widać bardzo niewiele ubrań.

Marta Kostiuk szokuje przed meczem z Igą Świątek. Zaskakująca deklaracja Ukrainki

Marta Kostiuk na gorących zdjęciach

Marta Kostyuk, tenisistka z Ukrainy
Galeria zdjęć 45

Marta Kostiuk trenuje w Polsce

Niezwykle interesującym wątkiem w karierze Kostiuk są jej silne powiązania z naszym krajem. Ukrainka bardzo często przygotowuje się do turniejów w Polsce, a pieczę nad jej formą sprawuje trenerka Sandra Zaniewska. Co więcej, za przygotowanie fizyczne zjawiskowej zawodniczki odpowiada Jolanta Rusin-Krzepota, która w przeszłości przez kilka lat wspomagała Igę Świątek. Mimo obecności znakomitych fachowców w zespole, najważniejszą postacią kształtującą jej sportową drogę od samego początku pozostaje matka.

Moja mama zawsze dużo pracowała jako trenerka, i kiedy po raz pierwszy poszłam na korty, żeby trenować, zrozumiałam, że jeśli zacznę grać w tenisa, będę spędzać więcej czasu z mamą. To była moja motywacja

– tak swoje początki ze sportem podsumowała w jednym z wywiadów ukraińska gwiazda kortów.

Iga Świątek kontra Marta Kostiuk w Roland Garros!
Iga Świątek