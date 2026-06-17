Zdemolowała Igę Świątek na korcie, a teraz pokazała się w mikroskopijnym stroju kąpielowym! Zachwyca sylwetką

Marta Kostiuk atakuje czołówkę rankingu. Niedawno pokonała Igę Świątek

Ukraińska zawodniczka jest na najlepszej drodze, by niebawem zameldować się w pierwszej dziesiątce tenisistek świata. Obecnie Marta Kostiuk sklasyfikowana jest na dwunastym miejscu w zestawieniu WTA. Ostatnio mocno zaszła za skórę polskim fanom tenisa. W trakcie czwartej rundy wielkoszlemowego French Open bez litości odprawiła z kwitkiem Igę Świątek, notując przekonujące zwycięstwo 7:5, 6:1. Na paryskich kortach spisywała się rewelacyjnie, a w meczu ćwierćfinałowym wyeliminowała Elinę Switolinę. Zatrzymała się dopiero na etapie półfinału, gdzie musiała uznać wyższość późniejszej triumfatorki zawodów, Mirry Andriejewej. Rosjanka w walce o tytuł okazała się lepsza od Mai Chwalińskiej. Kostiuk zdobywa jednak popularność nie tylko dzięki swoim niekwestionowanym umiejętnościom sportowym, ale również za sprawą zjawiskowej urody i perfekcyjnej figury. Sportsmenka z Ukrainy chętnie publikuje w internecie odważne ujęcia. Ostatnie relacje z jej wakacyjnego wyjazdu rozgrzały fanów do czerwoności. Na zdjęciach widać bardzo niewiele ubrań.

Marta Kostiuk szokuje przed meczem z Igą Świątek. Zaskakująca deklaracja Ukrainki

Marta Kostiuk na gorących zdjęciach

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Marta Kostiuk trenuje w Polsce

Niezwykle interesującym wątkiem w karierze Kostiuk są jej silne powiązania z naszym krajem. Ukrainka bardzo często przygotowuje się do turniejów w Polsce, a pieczę nad jej formą sprawuje trenerka Sandra Zaniewska. Co więcej, za przygotowanie fizyczne zjawiskowej zawodniczki odpowiada Jolanta Rusin-Krzepota, która w przeszłości przez kilka lat wspomagała Igę Świątek. Mimo obecności znakomitych fachowców w zespole, najważniejszą postacią kształtującą jej sportową drogę od samego początku pozostaje matka.

Moja mama zawsze dużo pracowała jako trenerka, i kiedy po raz pierwszy poszłam na korty, żeby trenować, zrozumiałam, że jeśli zacznę grać w tenisa, będę spędzać więcej czasu z mamą. To była moja motywacja

– tak swoje początki ze sportem podsumowała w jednym z wywiadów ukraińska gwiazda kortów.