Moja babcia do gotowania fasolki zawsze dodawała jedną łyżeczkę tej przyprawy. Dzięki temu wychodzi smaczna i nie traci koloru

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-06-17 12:59

Latem na straganach króluje fasolka szparagowa. To jedno z najchętniej wybieranych sezonowych warzyw, które doskonale smakuje zarówno jako dodatek do obiadu, jak i samodzielna przekąska z masłem oraz bułką tartą. Niestety podczas gotowania często staje się miękka, traci apetyczny kolor i część swojego smaku. Moja babcia miała na to jednak znakomity sposób. Wystarczy dodać jedną łyżeczkę to przyprawy, która każdy ma w domu.

fasolka szparagowa
Autor: Pexels.com
  • Chociaż fasolka szparagowa to letni przysmak, jej gotowanie często kończy się utratą jędrności i apetycznego koloru.
  • Na szczęście istnieje sprawdzony, babciny sposób, aby twoje warzywo zawsze było idealnie chrupiące i pełne smaku.
  • Poznaj sekretny dodatek, który każdy ma w swojej kuchni, a który sprawi, że twoja fasolka zachwyci smakiem i wyglądem.

Latem chętnie sięgamy po sezonowe warzywa, a jednym z najpopularniejszych dodatków do obiadu jest bez wątpienia fasolka szparagowa. Smakuje doskonale podana z masłem i bułką tartą, a także jako składnik sałatek czy lekkich dań obiadowych. Niestety podczas gotowania często zdarza się, że traci swoją jędrność, piękny kolor oraz charakterystyczny smak. Moja babcia miała na to swój sprawdzony sposób. Dzięki temu fasolka nigdy nie traciła jędrności i swojego delikatnego smaku. Tę przyprawę z pewnością masz w domu!

Polecany artykuł:

Dodaj ten składnik do kiszenia ogórków. Będą chrupiące i twarde
Fasolka szparagowa. Jakie właściwości mają fasolowe strączki? Co można zrobić z fasolki szparagowej?

Dodaj łyżeczkę do gotowania fasolki a nie straci koloru i smaku

Aby nasza fasolka podczas gotowania nie stała się miękka i nie straciła smaku, warto skorzystać ze sprawdzonego sposobu, który od lat stosowały nasze babcie. Moja babcia zawsze dodawała do gotującej się fasolki jedną łyżeczkę cukru. Twierdziła, że dzięki temu warzywo zachowuje swój naturalny smak, pozostaje bardziej jędrne i wygląda znacznie apetyczniej po ugotowaniu. Choć może wydawać się to zaskakujące, niewielka ilość cukru nie sprawia, że fasolka staje się słodka. Jego zadaniem jest przede wszystkim podkreślenie naturalnych walorów warzywa oraz wydobycie delikatnego aromatu. To właśnie dlatego wiele osób uważa ten trik za jeden z najlepszych sposobów na idealnie ugotowaną fasolkę szparagową. Oprócz dodatku cukru warto pamiętać również o tym, by nie gotować fasolki zbyt długo. Kilkanaście minut zazwyczaj wystarczy, aby była miękka, ale jednocześnie zachowała przyjemną sprężystość. Dzięki temu na talerzu prezentuje się znacznie lepiej i smakuje jak prawdziwy letni przysmak.

Czasami najprostsze kuchenne patenty okazują się najskuteczniejsze. Jedna łyżeczka cukru może sprawić, że fasolka szparagowa będzie smaczniejsza, bardziej jędrna i zachowa swój piękny kolor.

Fasolka szparagowa
Galeria zdjęć 14
Quiz. Lato w PRL-u. Pamiętasz, jak wtedy wypoczywano?
Pytanie 1 z 15
Od którego roku prawo do wypoczynku obywatelom PRL gwarantowała konstytucja?
praktyczne porady