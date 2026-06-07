Dorota Naruszewicz tańczy na środku leśnej drogi. Była gwiazda serialu "Klan" zaskoczyła nagraniem

Widzowie kojarzący Dorotę Naruszewicz z rolą opanowanej Beaty Boreckiej w popularnej telenoweli "Klan" mogą czuć się mocno zaskoczeni. Artystka postanowiła wyjść na drogę wśród drzew, odwrócić się tyłem do obiektywu i oddać się swobodnemu tańcowi, nie zwracając uwagi na ewentualnych obserwatorów. Gwiazda wyraźnie pozbyła się wszelkich zahamowań. Na materiale, który opublikowała na swoim profilu na Instagramie, widać wyraźnie, że czerpała z tej sytuacji ogromną radość i zupełnie ignorowała potencjalne opinie innych ludzi. TUTAJ znajdziecie zdjęcia i wideo!

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Stylizacja Doroty Naruszewicz na leśnej drodze. Gwiazda postawiła na dzwony i skórę

Była aktorka znanej telenoweli zdecydowała się na całkowicie czarną stylizację. Ubrała się w krótką kurtkę skórzaną o kroju bomberki oraz niewielki top, odsłaniający plecy podczas dynamicznych ruchów. Uzupełnieniem tego ubioru stały się spodnie typu dzwony, a także obuwie na obcasie. Rozpuszczone, długie włosy reagowały na każdy krok artystki, nadając całości bardzo drapieżny charakter. Takie połączenie mocno nawiązuje do stylistyki lat siedemdziesiątych i prezentuje ostrość, której widzowie na próżno szukaliby u jej serialowej postaci.

QUIZ. Dopasuj aktora do roli w serialu TVP. "Klan", "M jak miłość", "Na dobre i na złe" Pytanie 1 z 20 Artur Żmijewski zagrał: Pawła Lubicza w "Klanie" Kubę Burskiego w "Na dobre i na złe" Krzysztofa Zduńskiego w "M jak miłość" Następne pytanie

Taniec byłej gwiazdy serialu "Klan". Dorota Naruszewicz bawi się na asfalcie

Uwagę przyciąga jednak nie tylko ubiór, lecz także niezwykła energia emanująca z artystki. 55-latka zajęła pozycję na samym środku asfaltowej trasy przecinającej gęsty las i tam rytmicznie poruszała się z uniesionymi rękami. Zamiast sztucznie przyjmować pozy przed obiektywem, gwiazda po prostu oddała się zabawie we własnym towarzystwie. Całości tego niecodziennego spektaklu dopełniały otaczające ją drzewa oraz promienie wieczornego słońca przenikające przez leśne korony.

Takie zachowanie to swoboda w czystej postaci. Krótkie nagranie przypomina pewnego rodzaju deklarację osobistej wolności. Aktorka pokazuje w nim wielką przyjemność z przeżywania obecnej chwili, tu i teraz, bez najmniejszego przejmowania się opinią ewentualnych widzów czy przypadkowych przechodniów.

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Utwór Kylie Minogue i komentarz Doroty Naruszewicz. Kto nagrał aktorkę?

Dynamikę całemu wydarzeniu zapewnia podłożony pod film utwór "Can't Get You Out of My Head" wykonywany przez australijską gwiazdę Kylie Minogue. W opisie do tego nietypowego nagrania artystka ograniczyła się wyłącznie do jednego, krótkiego zdania, w którym napisała: "Tam, gdzie prowadzi droga". Osobą odpowiedzialną za trzymanie aparatu podczas tego leśnego tańca był Jacek Szawioła.

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