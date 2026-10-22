Dominika Serowska i Marcin Hakiel wybrali imię dla córki. Zaskoczą wszystkich!

Partnerka Marcina Hakiela opowiedziała o samopoczuciu pod koniec ciąży oraz o tym, jak starszy brat przygotowuje się na narodziny siostry. Dominika Serowska zdradziła również, czy podjęli już z partnerem ostateczną decyzję w sprawie imienia dla dziewczynki.

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Romeo nie zdaje sobie sprawy z rodzeństwa

Pierwsze dziecko Dominiki Serowskiej i Marcina Hakiela urodziło się 4 grudnia 2024 roku, a rodzice nadali mu imię Romeo. Chłopiec chętnie pozuje do zdjęć w mediach społecznościowych, pokazując, że jest bardzo pogodnym i szczęśliwym maluchem. Teraz para oczekuje narodzin drugiego dziecka.

Termin porodu wyznaczono najpóźniej na listopad 2026 roku. Para potwierdziła już, że spodziewa się dziewczynki. Wiele osób zastanawiało się, czy rodzice zdecydują się na nawiązanie do słynnego dramatu Williama Szekspira i nazwą córkę Julią. „Super Express” postanowił to sprawdzić.

Sonda Czy Marcin Hakiel powinien wziąć drugi ślub? Tak Nie Nie obchodzi mnie to

Jak Romeo zapatruje się na nową lokatorkę?

– zapytała dziennikarka „Super Expressu”.

Jest jeszcze mały, więc chyba nie zdaje sobie sprawy z sytuacji

– odpowiedziała Dominika Serowska.

Czyli Szekspir będzie górą? Szekspir będzie górą, jak młody znajdzie swoją Julię w życiu i oby ich miłość nie skończyła się tragicznie

– dodała z uśmiechem partnerka Hakiela.

Imię dla córki Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej

To oznacza, że dziewczynka nie otrzyma imienia Julia. Rodzice szukali imienia, które będzie dla niej symbolem szczęścia. W mediach pojawiły się plotki, że wybrane imię zaczyna się na literę „V”. W związku z tym zapytaliśmy u źródła.

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Czyli Julii nie będzie! Macie już imię dla córci? Tak, mamy, ale z pewnością to nie będzie Julia.

Samopoczucie Dominiki Serowskiej przed porodem

Dominika Serowska bardzo dobrze znosiła drugą ciążę. Jednak tuż przed rozwiązaniem przyznała w rozmowie z naszym portalem, że zaczyna odczuwać już zmęczenie związane ze swoim stanem.

Już ciężko

– podsumowała krótko partnerka Marcina Hakiela.

Życzymy przyszłej mamie spokojnego i bezproblemowego porodu. Mamy nadzieję, że dziewczynka urodzi się zdrowa i przyniesie wiele szczęścia zarówno rodzicom, jak i starszemu bratu.

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