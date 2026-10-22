Wisła Płock powalczy z Jagiellonią Białystok. Łukasz Sekulski o planach na mecz

Jak Wisła Płock przygotowuje się na mecz?

Wisła Płock przystępuje do rywalizacji po zwycięstwie 1:0 nad Radomiakiem w 11. kolejce. Wygrana poprawiła nastroje w zespole, co ma przenieść się na spotkanie w Białymstoku. Łukasz Sekulski podkreśla, że drużyna nie może się doczekać niedzielnego meczu.

Przed przyjazdem do Białegostoku, zawodnicy z Płocka oglądali spotkanie Jagiellonii z Anderlechtem w Lidze Europy. Analiza tego meczu ma pomóc w znalezieniu najsłabszych i najmocniejszych stron rywala. Choć Jagiellonia jest zespołem z doświadczeniem w europejskich pucharach, goście zamierzają szukać swoich szans.

"Przeciwnik co roku gra w europejskich pucharach, ale tanio skóry nie sprzedamy" - powiedział PAP kapitan gości Łukasz Sekulski.

Kto nie zagra w zespole Wisły Płock?

Sytuacja kadrowa Wisły Płock przed meczem z Jagiellonią Białystok nie jest idealna. Trener Adam Majewski nie będzie mógł skorzystać z Jorge Jimeneza i Daniego Pacheco, którzy zmagają się z kontuzjami. Niepewny jest również występ Adama Radwańskiego, który przechodzi rehabilitację.

Do składu mogą natomiast wrócić inni zawodnicy. Olaf Kobacki, który doznał rozcięcia łuku brwiowego w starciu z Radomiakiem, trenował już z zespołem. W zajęciach bierze udział także Marcin Flis. Mecz Jagiellonia Białystok - Wisła Płock rozpocznie się w niedzielę o godzinie 14:45.