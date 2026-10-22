Nie żyje Barbara Olszowska-Kowalska. Zmarła zasłużona legenda polskiego sportu

Kim była Barbara Olszowska-Kowalska?

Urodzona 29 listopada 1943 roku w Warszawie sportsmenka odnosiła sukcesy na wielu polach. Barbara Olszowska-Kowalska była wielokrotną mistrzynią kraju oraz reprezentantką Polski w tenisie ziemnym i stołowym. Po zakończeniu kariery zawodniczej zdobyła uprawnienia trenerki pierwszej klasy w obu tych dyscyplinach. Z powodzeniem przekazywała swoją wiedzę kolejnym pokoleniom sportowców.

Zmarła w wieku 82 lat działaczka pełniła kluczowe funkcje w krajowych strukturach. Zajmowała stanowisko sekretarza generalnego Polskiego Związku Tenisa Stołowego, a później została jego członkinią honorową. Była również szefową szkolenia zarówno w PZTS, jak i w Polskim Związku Tenisowym. W latach 1985–1988 pracowała jako wiceprezes do spraw sportowych w zarządzie PZT.

Jakie wyróżnienia zdobyła wybitna trenerka?

Ogromne zaangażowanie w rozwój kobiecego sportu zostało dostrzeżone na najwyższym krajowym szczeblu. Działaczka zasiadała w Komisji Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego, gdzie aktywnie wspierała inicjatywy na rzecz zawodniczek. W uznaniu jej zasług, otrzymała prestiżowe wyróżnienie w czternastej edycji ogólnopolskiego konkursu Trenerka Roku. Nagroda ta była wspaniałym zwieńczeniem jej wieloletniej pracy na rzecz sportu.

Wydarzenie to miało niezwykle symboliczny charakter w jej bogatym życiorysie. Pamiątkową statuetkę odebrała z rąk wybitnej lekkoatletki Ireny Szewińskiej. Odejście Barbary Olszowskiej-Kowalskiej to niepowetowana strata dla środowiska tenisowego. Federacje obu dyscyplin z żalem pożegnały osobę, która poświęciła im większość swojego zawodowego życia.