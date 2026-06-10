Dominika Clarke wprost o wydatkach na jedenaścioro dzieci. Kwota wywołuje szok!

Dominika Clarke, znana z otwartego dzielenia się realiami życia w niezwykle licznej rodzinie, ponownie zaskoczyła opinię publiczną, tym razem ujawniając szczegóły dotyczące wydatków na utrzymanie jedenaściorga dzieci. Prosto z Tajlandii podzieliła się konkretnymi kwotami.

Dominika Clarke z mężem ma jedenaścioro dzieci. Wyjechali z Polski

W 2023 roku rodzina Clarke'ów Horyńca-Zdroju na Podkarpaciu powiększyła się o pięcioraczki, zyskując zainteresowanie całej Polski i nie tylko. Wcześniej Dominika i Vincent doczekali się też dwóch par bliźniąt, a łącznie mają jedenaścioro dzieci. Znana rodzina postanowiła wyjechać z Polski, przeprowadzając się ostatecznie do Tajlandii. Stamtąd możemy na bieżąco śledzić relacje z ich codziennego życia w mediach społecznościowych. Profile Clarke'ów w sieci budzą z jednej strony sporą ciekawość i podziw, ale z drugiej - generują także wiele pytań oraz krytycznych komentarzy.

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Znana mama zdradza, ile kosztuje utrzymanie rodziny. Kwota astronomiczna?

Ostatnio Dominika Clarke ponownie przyciągnęła uwagę, odpowiadając na nurtujące wielu internautów pytanie. Mama jedenaściorga pociech zdradziła, jakie są koszty utrzymania tak licznego potomstwa. Z facebookowego wpisu możemy dowiedzieć się, że trzynastoosobowa rodzina na "wszystkie potrzeby i drobne przyjemności" potrzebuje około 2,5 złotych tygodniowo, czyli w konsekwencji - 10 tysięcy złotych miesięcznie. Dumna mama wyszczególniła kilka konkretnych kwot na różne cele, ale podkreśliła, że obecne wydatki w Tajlandii nie różnią się znacznie od tych, z którymi miała do czynienia jeszcze w Polsce. Do wpisu dołączyła też fotki z wypadu na zakupy.

"Niezależnie, czy w Polsce, Anglii czy w Tajlandii, koszty utrzymania tylu osób są naprawdę wysokie. Mleko dla dzieci: ok. 400 zł/tydzień. Pampersy i środki higieny: ok. 300 zł/tydzień. Jedzenie dla wszystkich: ok. 200 zł/dzień. Średnio potrzeba około 2500 zł tygodniowo, by zaspokoić wszystkie potrzeby i drobne przyjemności. Co ciekawe, koszt ten był bardzo podobny w Polsce" - czytamy.

Sonda Czy pytania o posiadanie dzieci są na miejscu? To sprawa prywatna – nikt nie powinien o to pytać! Zależy, kto pyta i w jakiej relacji – czasem to troska, nie wścibskość Nie przeszkadza mi to – to normalne pytanie, jak każde inne Uważam, że osoby publiczne powinny być gotowe na takie pytania