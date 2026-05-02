Karol Nawrocki z wyjątkową rolą na PGE Narodowym. Może wręczyć trofeum w finale

Prezydent wręczy Puchar Polski na PGE Narodowym?

Tegoroczny finał STS Pucharu Polski zapowiada się niezwykle ciekawie nie tylko na murawie. Wśród widzów na trybunach PGE Narodowego zasiadł prezydent Karol Nawrocki. To właśnie on może odegrać najważniejszą rolę podczas wręczania nagród po końcowym gwizdku.

"Niewykluczone, że weźmie on udział w ceremonii medalowej" - przekazał Adam Kaźmierczak.

Ewentualne zaangażowanie Karola Nawrockiego wynika z faktu, że na trybunach zabraknie czołowych przedstawicieli PZPN. Problemy z powrotem z kongresu FIFA w Kanadzie sprawiły, że na finale nie pojawią się prezes Cezary Kulesza, wiceprezes Adam Kaźmierczak ani sekretarz generalny Łukasz Wachowski.

Fani Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa opanowali stolicę

Już na kilka godzin przed meczem tereny wokół stadionu zaroiły się od kibiców obu ekip. Od razu było widać, kogo będzie lepiej słychać. Do Warszawy dotarło aż 35 tysięcy sympatyków Górnika Zabrze. Stworzyli oni wielki i głośny przemarsz od strony stacji Warszawa Stadion, śpiewając, że "Puchar Polski znowu będzie nasz".

Sympatycy Rakowa Częstochowa, dla których finały w ostatnich latach to chleb powszedni, usadowili się w rejonie Ronda Waszyngtona. Klimat piłkarskiego święta czuć było w Warszawie od wczesnego poranka, a drogi prowadzące ze Śląska pękały w szwach od aut przystrojonych w klubowe szaliki i flagi.

Górnik Zabrze i Raków grają o 5 mln zł i europejskie puchary

Jak każe tradycja, finał krajowego pucharu ma wyjątkowy, podniosły charakter. Kibice odśpiewają przed meczem Mazurka Dąbrowskiego, a dekoracja odbędzie się na murawie. Do wygrania jest nie tylko prestiż, ale też nagroda w wysokości pięciu milionów złotych oraz przepustka do europejskich pucharów.

Zabrzanie zagrają o swoje siódme trofeum w tych rozgrywkach i pierwsze od ponad pół wieku. Raków Częstochowa celuje z kolei w trzeci triumf – wcześniej zdobywał Puchar Polski w latach 2021 i 2022. W obu finałach błyszczał Ivi Lopez, który i tym razem wybiegnie w podstawowej jedenastce. Mecz rozpocznie się punktualnie o 16:00.