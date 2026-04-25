Doda zapłaci 25 tysięcy złotych! Chodzi o informacje w sprawie śmierci Łukasza Litewki

Adrian Rybak
2026-04-25 15:08

Doda bardzo przeżywa śmierć posła Łukasza Litewki, który zginął potrącony przez 57-letniego kierowcę. Chodź wstępne ustalenia wskazują na możliwe zasłabnięcie mężczyzny za kierownicą, Doda nie ufa tej wersji zdarzeń. Teraz piosenkarka ogłosiła, że zapłaci 25 tysięcy złotych osobie, która dostarczy szczegółowych informacji o sprawcy wypadku.

Doda już dzień po informacji o śmierci Łukasza Litewki mówiła głośno, że nie ufa działaniom policji. Obawia się, że sprawa zostanie zamieciona pod dywan, a wszyscy uznają za prawdę wersję o zasłabnięciu kierowcy. Piosenkarka chce znać całą prawdę, jaka kryje się za śmiercią jej przyjaciela. Zrozpaczona Doda ogłosiła teraz, że szuka osób, które mogą znać informacje na temat 57-letniego mężczyzny, który potrącił posła Nowej Lewicy. 

Może po piwku gdzieś się wygadał, jakie ma plany? Z kim gadał? Czy może dostał jakiś przelew? Czy może chciał popełnić samobójstwo? W jakim był stanie? - zadaje pytania Doda. - Na razie mam bardzo duży informacji od jego znajomych z tej firmy utylizacyjnej, w której pracował i dużo już wiem. Nie jest to stabilna osoba i cieszę się, że policja również bierze to pod uwagę, bo widzę, że zaczęli bardzo prężnie działać od wczoraj, przesłuchując te wszystkie osoby. To bardzo dobrze - dodaje w wideo opublikowanym w social mediach.

Doda pojechała do rodzinnego Ciechanowa, ale nie może przestać myśleć o śmierci Łukasza Litewki. Powiedziała, że jeśli ktoś pomoże jej zdobyć ważne informacje na temat sprawcy wypadku, zapłaci 25 tysięcy złotych. 

Jestem w domu w Ciechanowie. Tata mi podrzucił nawet dobry pomysł. Chciałabym przeznaczyć nagrodę. 25 tysięcy złotych dla osoby, która ma jakiekolwiek informacje na temat tego człowieka, który zabił Łukasza - oferuje Doda.

Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia 2026 roku. Polityk reprezentujący Nową Lewicę zginął w wyniku tragicznego zdarzenia drogowego na odcinku pomiędzy Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Mężczyzna został śmiertelnie potrącony, a za kierownicą pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu siedział 57-letni kierowca. Odpowiednie służby prowadzą obecnie szczegółowe dochodzenie mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej tragedii.

