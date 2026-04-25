Doda zapłaci 25 tysięcy złotych! Chodzi o informacje w sprawie śmierci Łukasza Litewki

Doda chce wiedzieć, kto spowodował śmierć Łukasza Litewki

Doda już dzień po informacji o śmierci Łukasza Litewki mówiła głośno, że nie ufa działaniom policji. Obawia się, że sprawa zostanie zamieciona pod dywan, a wszyscy uznają za prawdę wersję o zasłabnięciu kierowcy. Piosenkarka chce znać całą prawdę, jaka kryje się za śmiercią jej przyjaciela. Zrozpaczona Doda ogłosiła teraz, że szuka osób, które mogą znać informacje na temat 57-letniego mężczyzny, który potrącił posła Nowej Lewicy.

Może po piwku gdzieś się wygadał, jakie ma plany? Z kim gadał? Czy może dostał jakiś przelew? Czy może chciał popełnić samobójstwo? W jakim był stanie? - zadaje pytania Doda. - Na razie mam bardzo duży informacji od jego znajomych z tej firmy utylizacyjnej, w której pracował i dużo już wiem. Nie jest to stabilna osoba i cieszę się, że policja również bierze to pod uwagę, bo widzę, że zaczęli bardzo prężnie działać od wczoraj, przesłuchując te wszystkie osoby. To bardzo dobrze - dodaje w wideo opublikowanym w social mediach.

25 tysięcy złotych za informacje!

Doda pojechała do rodzinnego Ciechanowa, ale nie może przestać myśleć o śmierci Łukasza Litewki. Powiedziała, że jeśli ktoś pomoże jej zdobyć ważne informacje na temat sprawcy wypadku, zapłaci 25 tysięcy złotych.

Jestem w domu w Ciechanowie. Tata mi podrzucił nawet dobry pomysł. Chciałabym przeznaczyć nagrodę. 25 tysięcy złotych dla osoby, która ma jakiekolwiek informacje na temat tego człowieka, który zabił Łukasza - oferuje Doda.

Śmiertleny wypadek z udziałem Łukasza Litewki

Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia 2026 roku. Polityk reprezentujący Nową Lewicę zginął w wyniku tragicznego zdarzenia drogowego na odcinku pomiędzy Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Mężczyzna został śmiertelnie potrącony, a za kierownicą pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu siedział 57-letni kierowca. Odpowiednie służby prowadzą obecnie szczegółowe dochodzenie mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej tragedii.