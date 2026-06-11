MŚ 2026 w Ameryce Północnej. Dlaczego Meksykanie kibicują Iranowi?

Reprezentacja Iranu przeniosła się do Meksyku

Przed hotelem w Tijuanie zgromadziło się około 30 meksykańskich kibiców. Fani wiwatowali na cześć piłkarzy z Azji i chętnie prosili o autografy. Lokalni sympatycy wspierali reprezentację Iranu podczas turnieju z ogromnym zaangażowaniem. W tłumie znalazł się 28-letni Jose Leyva, który oczekiwał na podpis Mehdiego Taremiego. Na miejscu obecny był również 14-letni Gael Gonzalez Hernandez ze swoją kolekcją fotografii.

Zmiana bazy noclegowej azjatyckiej drużyny wynika z trwającego konfliktu międzynarodowego. Kadra narodowa przeniosła się z Tucson w Arizonie do meksykańskiej Tijuany. Niestabilna sytuacja polityczna wymusiła na zespole pilną modyfikację planów logistycznych. Władze w Teheranie do ostatnich chwil zwlekały z ostatecznym potwierdzeniem udziału w turnieju. Dodatkowo Stany Zjednoczone odmówiły wydania wiz dla około 15 członków irańskiego sztabu szkoleniowego.

"- Jest mi ich żal – powiedział agencji AFP 28-letni Jose Leyva."

"- To niesprawiedliwe – ocenił nastolatek."

Czy gospodarze złamali oficjalne przepisy turnieju?

Irańska federacja piłkarska skierowała poważne oskarżenia pod adresem współorganizatorów imprezy. Działacze twierdzą, że Amerykanie całkowicie odebrali im przypisany przydział biletów na mecze. Tego rodzaju działanie stanowi bezpośrednie naruszenie oficjalnych przepisów światowej federacji FIFA. Regulamin jednoznacznie gwarantuje każdej uczestniczącej drużynie osiem procent wejściówek na dane spotkanie. Sytuacja ta budzi duże kontrowersje wśród sympatyków piłki nożnej na całym świecie.

Meksykańscy fani otwarcie krytykują postawę amerykańskich władz wobec azjatyckiej drużyny. Miejscowi kibice zwracają uwagę, że wielka polityka nie powinna mieć wpływu na sport. Mistrzostwa Świata organizowane są wspólnie przez USA, Meksyk oraz Kanadę. Całe wydarzenie jest wyraźnie naznaczone restrykcyjną polityką migracyjną prezydenta Donalda Trumpa. Irańska drużyna ma rozegrać w Stanach Zjednoczonych trzy spotkania w ramach fazy grupowej.