Reprezentacja RPA gotowa na MŚ 2026. Jakie wyzwanie czeka ich w Meksyku?

Wyzwanie na dużej wysokości

Reprezentacja RPA przygotowuje się do kluczowego meczu otwarcia mistrzostw świata 2026. Belgijski trener Hugo Broos poinformował podczas konferencji prasowej, że zespół dokładnie przeanalizował grę reprezentacji Meksyku. Spotkanie odbędzie się w trudnych warunkach ze względu na wysokość wynoszącą około 2200 m n.p.m.

Szkoleniowiec zaznaczył, że z tego powodu drużyna „Bafana Bafana” przyjechała na miejsce z odpowiednim wyprzedzeniem. Dziesięciodniowy okres adaptacji pozwolił zawodnikom reprezentacji RPA na aklimatyzację. To przygotowanie ma zneutralizować atut własnego boiska i żywiołowy doping przewidywanej, 85-tysięcznej widowni wspierającej meksykańską drużynę narodową.

- Grają dobrą piłkę – powiedział o zespole współgospodarzy mundialu Broos na konferencji prasowej. - Mają bardzo dobrych zawodników, którzy potrafią rozstrzygnąć mecz. A gra przed 85-tysięczną widownią dodaje im energii - uzupełnił.

- Ze względu na te warunki musieliśmy być tutaj nieco wcześniej. Mieliśmy 10 dni i myślę, że to wystarczy. Jesteśmy gotowi – zapewnił.

Jakie znaczenie ma pierwszy mecz?

Drużyna reprezentacji RPA w fazie grupowej mundialu rywalizować będzie w grupie A. Oprócz Meksyku, ich przeciwnikami są Czechy oraz Korea Południowa. Wynik pierwszego spotkania, według szkoleniowca RPA, jest kluczowy w kontekście awansu do następnej fazy turnieju głównego.

Belgijski menedżer wypowiedział się również na temat formatu turnieju. Nie jest on zwolennikiem powiększenia liczby drużyn na mistrzostwach świata do 48. Swoją opinię opiera między innymi na skomplikowanym grafiku przelotów, ponieważ jego podopieczni zagrają także w Atlancie i Monterrey.

- W takiej grupie bardzo ważne jest, aby wygrać pierwszy mecz. Jeśli nie wygrasz, już jesteś w trudnej sytuacji - nadmienił.

Meksyk walczy o historyczne zwycięstwo

Starcie pomiędzy zespołami Meksyku i RPA to przypomnienie rywalizacji z mistrzostw globu w 2010 roku. Wtedy to w Johannesburgu, mecz tych drużyn zakończył się wynikiem remisowym 1:1, a bramka dla gospodarzy przeszła do historii afrykańskiego turnieju.

Spotkanie rozegrane zostanie na legendarnym Estadio Azteca. Będzie ono niezwykle ważne dla reprezentacji „El Tri”, która nigdy dotąd nie wygrała meczu otwarcia podczas piłkarskich mistrzostw świata. Trener Meksyku, Javier Aguirre, deklaruje całkowitą determinację w celu przerwania tej niekorzystnej serii. Aguirre i Broos grali na meksykańskim mundialu w 1986 roku jako zawodnicy.