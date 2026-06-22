Doda w stroju niczym z "Wiedźmina". Tak celebrowała zapomniane święto Słowian!

Dorota Rabczewska w słowiańskim wydaniu

Na instagramowym profilu Dody pojawiło się intrygujące wideo, obok którego trudno przejść bez reakcji. Wokalistka zaprezentowała się w szatach przypominających suknie sprzed wieków. Na tle płonącego ogniska pozowała w zwiewnej kreacji, z talią ściągniętą gorsetem, z ozdobami w rozwianych włosach i z sakiewką u pasa. W ten sposób piosenkarka uczciła najkrótszą noc w roku, całkowicie odchodząc od współczesnych interpretacji słowiańskości, do jakich przyzwyczaiła nas choćby Cleo.

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Ten kto mnie lepiej zna wie, że kocham słowiańskie nasze klimaty. Bardzo ubolewam nad tym,że nasze korzenie zostały nam wyrwane, zniszczone w pamięci i intencjonalnie zastąpione w szkołach mitologia grecką czy rzymską, która w ogóle nas nie dotyczy. Mamy przepiękną mitologię słowiańską, z której się wywodzimy, którą powinniśmy pielęgnować! - wyznała Dorota Rabczewska w sieci.

Piosenkarka uzupełniła swoją wypowiedź o dodatkowe przemyślenia, zwracając uwagę na mądrość dawnych pokoleń.

Całe ziołolecznictwo i wiedza o roślinach, która przydaje się w prostych czynnościach domowych to podstawa każdego z NAS, coś, co dali nam nasi słowiańscy przodkowie! Noc Kupały to najkrótsza w roku noc obchodzona w czasie letniego przesilenia (zwykle z 21 na 22 czerwca). To słowiańskie święto wody i ognia celebruje miłość i urodzaj. Eh… gdyby inaczej się potoczyło moje życie, już byśmy oglądali w kinach film na podstawie powieści słowiańskiej, który moim marzeniem było wyprodukować wiele lat temu.

Doda opowiada o swoich korzeniach. Polka z małą domieszką

Artystka zaskoczyła fanów nie tylko wyznaniem na temat niezrealizowanych planów wyprodukowania filmu. Piosenkarka podzieliła się ze swoimi obserwatorami istotną ciekawostką dotyczącą jej pochodzenia. Swój wpis zakończyła słowami:

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Może kiedyś... a teraz pozdrawia Was czystej krwi Słowianka! Polka z małą domieszką litewskiej.

Dla wielu fanów informacja o litewskich korzeniach Doroty Rabczewskiej mogła stanowić sporą niespodziankę.

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