Masz w domu drewniane meble? Jesienią warto zwrócić uwagę na jedną rzecz

Jesienią warto szczególnie zadbać o drewniane meble, ponieważ zmieniające się warunki w domu mogą wpływać na ich wygląd i kondycję.

Początek sezonu grzewczego to dobry moment, aby przyjrzeć się miejscu, w którym stoją drewniane elementy wyposażenia, oraz warunkom panującym w pomieszczeniu.

Podczas pielęgnacji drewna łatwo przesadzić z ilością wody lub zastosować niewłaściwy środek, dlatego delikatne i przemyślane czyszczenie ma duże znaczenie.

Regularna obserwacja powierzchni i odpowiednia pielęgnacja mogą pomóc zachować naturalny wygląd mebli oraz ograniczyć ryzyko pojawienia się problemów związanych ze zmianą warunków w mieszkaniu.

Gdy zaczynamy ogrzewać mieszkanie, powietrze często staje się bardziej suche. Drewno natomiast jest materiałem naturalnym i reaguje na zmiany wilgotności. Przy bardzo suchych warunkach może z czasem przesychać, co w przypadku niektórych mebli może sprzyjać powstawaniu drobnych pęknięć czy odkształceń. Jesienią warto zwrócić uwagę na ustawienie mebli. Jeśli drewniana komoda stoi bezpośrednio przy bardzo gorącym kaloryferze, lepiej rozważyć jej przestawienie.

Nie przesadzaj również z czyszczeniem

Drewno nie lubi także nadmiaru wody. Do codziennego czyszczenia zwykle wystarczy miękka, lekko wilgotna ściereczka, a następnie dokładne osuszenie powierzchni. Nie warto zostawiać mokrych plam ani stosować przypadkowych, silnych detergentów.

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Jak dbać o drewniane meble?

Raz na jakiś czas warto dokładnie przyjrzeć się powierzchni drewnianych mebli. Jeśli zaczyna wyglądać na bardziej suchą, matową, pozbawioną naturalnego połysku lub pojawiają się na niej drobne zmiany, może to być sygnał, że potrzebuje dodatkowej pielęgnacji. W zależności od tego, czy mebel jest lakierowany, olejowany, woskowany czy pozostawiony w bardziej naturalnym wykończeniu, należy dobrać odpowiedni preparat. Nie każdy środek będzie bezpieczny dla każdej powierzchni, dlatego przed zastosowaniem warto sprawdzić zalecenia producenta. Lepiej poświęcić chwilę na wybór właściwego produktu niż użyć przypadkowego detergentu, który może pozostawić smugi, zmatowić powierzchnię albo uszkodzić jej warstwę ochronną.