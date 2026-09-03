To imię kojarzy się z popularnym serialem. W Polsce nosi je zaledwie 38 kobiet

Wybór imienia to wyzwanie, z którym mierzą się świeżo upieczeni rodzice.

Istnieje żeńskie imię, które, choć nierozerwalnie kojarzy się z kultowym serialem, w Polsce jest zaskakująco rzadkie.

Sprawdź, skąd wywodzi się to rzadkie imię, i co sprawiło, że zaistniało w świadomości Polaków.

Jak możemy wywnioskować z danych rejestru PESEL w Polsce królują imiona klasyczne. Rodzice często ulegają panującym trendom i decydują się także na mniej popularne imiona. Jednym z nich jest Isaura - imię, które nierozerwalnie kojarzy się z popularnym serialem "Niewolnica Isaura", który przed laty zrobił w Polsce prawdziwą furorę. Skąd właściwie pochodzi to nietypowe imię i co oznacza?

Isaura ma bardzo długą historię

Korzenie imienia Isaura sięgają starożytności. Wywodzi się od nazwy Izaurii, historycznej krainy położonej w Azji Mniejszej. W źródłach spotykana jest również forma Izaura, która w Polsce funkcjonuje jako wariant zapisu tego imienia. Znaczenie można więc najprościej oddać jako "pochodząca z Izaurii".

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W Polsce Isaura kojarzy się przede wszystkim z serialem

Nie da się jednak mówić o Isaurze w Polsce bez wspomnienia "Niewolnicy Isaury". Brazylijska produkcja stała się u nas wyjątkowo rozpoznawalna w latach 80. XX wieku. Losy głównej bohaterki śledziły całe rodziny, a samo imię na trwałe zapisało się w pamięci widzów. Isaura jest imieniem bardzo dobrze rozpoznawalnym, ale jednocześnie niezwykle rzadkim. Można powiedzieć: wszyscy je znają, lecz prawie nikt go nie nosi.

Popularność imienia Isaura w Polsce

Dostępne zestawienia oparte na danych rejestru PESEL pokazują, że w Polsce imię Isaura jest niezwykle rzadkie i nosi je zaledwie o kilkadziesiąt kobiet. Według zestawienia przygotowanego na podstawie dostępnych danych w 2026 roku imię Isaura nosi 38 osób, co plasuje je na odległej, 2709. pozycji wśród najpopularniejszych form żeńskich w kraju. W 2025 roku imię to otrzymało natomiast 4 dziewczynki. Nieco większą popularnością cieszy się spolszczona forma zapisu - Izaura. Imię to nosi bowiem 54 kobiety.

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