Co posadzić po wykopaniu ogórków, by za rok zebrać potężne plony?

Poplon po ogórkach: dlaczego jego stosowanie jest takie ważne?

Kiedy zbiory dobiegają końca, na ogrodników czekają kolejne istotne zadania. Wieloletnie krzewy owocowe, takie jak borówki czy maliny, wymagają jesiennego nawożenia, by przetrwały zimę w dobrej kondycji. Z kolei jednoroczne rośliny, w tym ogórki i pomidory, po wydaniu ostatnich owoców należy całkowicie usunąć z ziemi. Puste po nich grządki absolutnie nie powinny jednak leżeć odłogiem. Specjaliści od upraw podkreślają, że ten czas trzeba wykorzystać na regenerację podłoża, wysiewając na nim poplon. Sadzenie dodatkowych roślin między głównymi uprawami ma kluczowe znaczenie dla jakości ziemi i kondycji roślin, które pojawią się na tym miejscu wiosną.

Rośliny poplonowe skutecznie poprawiają strukturę gleby, spulchniając ją i zapobiegając jej twardnieniu. Dzięki temu ziemia nieustannie „pracuje”. Co więcej, międzyplon dostarcza do podłoża azot, niezbędny do rozpoczęcia wiosennej wegetacji. Zapobiega on również erozji, hamuje rozwój chwastów i pomaga utrzymać wilgoć w ziemi. Wszystkie te czynniki sprawiają, że poplon jest gwarancją lepszych i zdrowszych plonów w kolejnym sezonie.

Co sadzić na grządkach po wykopanych ogórkach?

Zanim zaczniesz wysiewać poplon, musisz dokładnie oczyścić grządkę. Wykopane resztki ogórków oraz wszelkie odpady organiczne trzeba usunąć. Dokładne wyplewienie ziemi zapobiegnie gniciu pozostawionych fragmentów. Ważna zasada: jeśli uprawy chorowały, resztki bezwzględnie wyrzuć do kosza. Zdrowe części roślin z powodzeniem mogą trafić do kompostownika. Na koniec wzbogać ziemię kompostem, dostarczając jej cennych składników pokarmowych, i dopiero wtedy przystąp do siania poplonu.

Według ekspertów najlepszym wyborem na poplon po ogórkach, pomidorach i warzywach kapustnych jest gorczyca. Roślina ta działa jak naturalny preparat na szkodniki, zwalczając między innymi nicienie żerujące w glebie. Błyskawicznie przyrasta, wytwarzając zieloną masę bogatą w azot i mikroelementy, które wiosną zasilą główną uprawę. Jej silnie rozgałęziony system korzeniowy doskonale poprawia i rozluźnia strukturę ziemi.

Aby gorczyca zdążyła się rozwinąć przed nadejściem mrozów, wysiej ją najpóźniej do połowy września. Na metr kwadratowy powierzchni wystarczy przeznaczyć około 5 gramów nasion. Umieść ziarenka w niewielkich dołkach o głębokości mniej więcej 2 centymetrów, następnie delikatnie zasyp ziemią i podlej. Gorczyca zazwyczaj kiełkuje już po 5 dniach, a po upływie miesiąca jest w pełni rozwinięta.

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