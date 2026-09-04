Kradzież w Tarnobrzegu. Policjanci odzyskali złoto i biżuterię za 300 tysięcy złotych

Włamanie do domu jednorodzinnego w Tarnobrzegu

We wtorek 1 września 2026 roku dyżurny policji w Tarnobrzegu przyjął zgłoszenie o kradzieży w jednym z domów jednorodzinnych na terenie miasta. Do zdarzenia doszło w czasie gdy właścicielka posesji przebywała poza domem. Sprawcy dostali się do wnętrza budynku przez garaż. Z pomieszczeń zabrali biżuterię oraz sztabki złota, których wartość wyceniono na blisko 300 000 zł.

Praca techników i kryminalnych na miejscu zdarzenia

Na miejscu przestępstwa funkcjonariusze wykonali szczegółowe oględziny z udziałem technika kryminalistyki. Policjanci sporządzili dokumentację fotograficzną oraz zabezpieczyli ślady istotne dla prowadzonego postępowania. W działaniach tych brał udział również przewodnik z psem służbowym. Zebrany materiał dowodowy został poddany analizie przez kryminalnych z Tarnobrzega oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Zatrzymanie podejrzanych w województwie łódzkim i na Podkarpaciu

Funkcjonariusze ustalili, że związek z kradzieżą mogą mieć dwaj mieszkańcy Tarnobrzega. Jeden z nich, 42-letni mężczyzna, zaraz po zdarzeniu wyjechał do województwa łódzkiego. Został on zatrzymany 2 września 2026 roku w wytypowanym miejscu przy wsparciu policjantów z Łowicza. Drugi z podejrzanych, 49-latek, został ujęty przez funkcjonariuszy na terenie Tarnobrzega.

Zarzuty dla sprawców i odzyskanie skradzionego mienia

Obaj zatrzymani trafili do policyjnego aresztu, a mundurowi odzyskali skradzione sztabki złota i biżuterię. Śledczy ustalili, że 42-latek brał udział także w innych przestępstwach na terenie miasta, co skutkowało przedstawieniem mu łącznie 7 zarzutów. Starszy z mężczyzn usłyszał zarzuty za pomocnictwo w dokonaniu kradzieży z włamaniem oraz paserstwo. Prokurator zdecydował o zastosowaniu dozoru policyjnego wobec obu podejrzanych, którym grozi teraz kara do 10 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl