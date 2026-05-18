Córka Pauliny Sykut-Jeżyny przystąpiła do komunii. Prezenterka Polsatu pokazała urocze zdjęcia

Paulina Sykut-Jeżyna i Piotr Jeżyna są razem ponad 20 lat. Ich historia to gotowy scenariusz na film
Prezenterka Polsatu od ponad dwóch dekad tworzy szczęśliwy związek z Piotrem Jeżyną, a fani wciąż interesują się ich życiem prywatnym, choć sama gwiazda unika skandali. Poznali się pod koniec lat 90., kiedy to nastoletnia Paulina nie myślała jeszcze o założeniu rodziny.
Kiedy w 1998 roku ich drogi zaczęły się przecinać, przyszła gwiazda telewizji miała zaledwie 17 lat. Piotr był od niej starszy o dekadę i prowadził już samodzielne, dorosłe życie. Z czasem początkowa przyjaźń przerodziła się w silne uczucie, które z powodzeniem przetrwało lata. Zakochani wzięli ślub w 2011 roku w Puławach, stając się jednym z najbardziej stabilnych małżeństw w polskim show-biznesie. Co ciekawe, mąż Pauliny Sykut-Jeżyny wspiera ją nie tylko prywatnie, ale i zawodowo, pełniąc rolę jej menedżera.
W 2016 roku na świecie pojawiła się ich córka Róża. Prezenterka wielokrotnie powtarzała w mediach, że to właśnie najbliżsi są dla niej absolutnym priorytetem.
Róża, córka prezenterki Polsatu, przyjęła pierwszą komunię. Dumna mama opublikowała zdjęcia
W połowie maja odbyła się ważna uroczystość w rodzinie - 10-letnia Róża przystąpiła do pierwszej komunii. Szczęśliwi rodzice podzielili się tym ważnym momentem na Instagramie. Dziewczynka miała na sobie białą sukienkę i wianek w rozpuszczonych włosach. Paulina Sykut-Jeżyna zachwyciła w kremowym komplecie, natomiast jej mąż postawił na elegancki szary garnitur.
"Długo przygotowywaliśmy się do tego dnia. Wdzięczność" - napisała szczęśliwa Sykut-Jeżyna.
Prezenterka udostępniła fotografie w towarzystwie męża i córki, a na jednym ze zdjęć zapozowała także z mamą.
"Pięknie wyglądacie", "Jacy piękni", "Ale pięknie wyglądaliście", "Cudowny widok w magiczny dzień" - komentowali fani.
