Co ma kebab do muzyki? Książulo zdradza pierwsze szczegóły nowego projektu z Pepsi

W najnowszym odcinku swojego cyklu Książulo pojawia się pod znaną restauracją na Saskiej Kępie . Tym razem jednak nie jest sam. Towarzyszy mu Pedro – jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów muzycznych w Polsce.

– Z racji tego, że dalej działamy z Pepsi, dziś mamy specjalnego gościa. To jest Pedro. Pedro możecie kojarzyć z tego, że jest jednym z topowych producentów muzycznych w Polsce. Niewiele osób wie, ale chodziliśmy razem do klasy w szkole muzycznej. Pedro poszedł w muzykę, ja poszedłem w kebab. Dzisiaj postaramy się to połączyć – mówi youtuber w swoim filmie.

Chwilę później dodaje, że szczegóły projektu na razie muszą zostać tajemnicą. I faktycznie – konkretów nie zdradza, ale zostawia widzom kilka bardzo wyraźnych wskazówek.

Tak brzmi prawdziwa kebabowa uczta

Podczas wizyty w popularnym lokalu panowie nie tylko raczą się zamówionymi lawaszami. Pedro zaczyna robić coś, co początkowo wygląda dość… nietypowo: nagrywa dźwięki w restauracji.

Do mikrofonu trafia wszystko: skrzypienie drzwi przy wejściu, charakterystyczne "pssst" przy otwieraniu puszki Pepsi, stukot kostek lodu o szklankę czy odgłos odkręcanego kapsla. Są też dźwięki z zaplecza – ostrzenie noży, krojenie mięsa, szatkowanie warzyw.

Nie trzeba być detektywem, żeby domyślić się, że te nagrania mogą mieć związek z powstającym projektem muzycznym.

Kebs i Pepsi? Książulo poleca ten zestaw!

Nowy projekt to kontynuacja współpracy youtubera z Pepsi. Od czerwca 2025 r. Książulo jest ambasadorem marki, a formaty realizowane z Pepsi konsekwentnie nawiązują do jedzenia i codziennych chwil przyjemności .

Z kolei od marca br. komunikacja skupi się na ikonicznym duecie kebs i Pepsi. Chodzi więc o jedzenie, które jest topowym polskim sreet-foodem i kojarzy się z luźnym spotkaniem ze znajomymi, szybkim wypadem na miasto czy wieczornym głodem po długim dniu.

Co ma kebab do muzyki?

Na razie wiadomo tylko tyle: Książulo i Pedro pracują nad czymś, co łączy kebaba, Pepsi i muzykę. W filmie pojawia się sporo wskazówek, ale pełna odpowiedź na pytanie "co z tego powstanie" wciąż pozostaje zagadką.

Jedno jest pewne – zapowiada się dość nietypowa premiera. A na jej szczegóły, jak zapowiada sam Książulo, nie trzeba będzie długo czekać.

Pedro – producent z milionową publicznością

Drugą ważną postacią w zapowiadanym projekcie jest Pedro – producent muzyczny, którego utwory trafiają do milionów słuchaczy. Na Spotify ma ponad 1,6 mln słuchaczy miesięcznie, a w jego muzycznym portfolio możemy znaleźć wiele projektów, które zrealizował ze znanymi artystami z polskiej sceny.

Jak zdradził Książulo, ich znajomość sięga jeszcze szkolnych czasów. Obaj chodzili do szkoły muzycznej, choć ostatecznie ich drogi zawodowe potoczyły się zupełnie inaczej. Wygląda na to, że teraz te dwa pozornie odległe światy mają się spotkać w jednym projekcie.

Muala! Kim jest Książulo?

Książulo to jeden z najpopularniejszych twórców kulinarnych na polskim YouTubie. Jego kanał od lat przyciąga setki tysięcy widzów, którzy śledzą kolejne testy restauracji, barów i street foodu. Te, które wywołają u recenzenta wyjątkowy zachwyt, otrzymują specjalną naklejkę "Muala", będącą najlepszą rekomendacją dla poszukiwaczy niebanalnych smaków.

Format jest prosty, ale działa: szczere opinie, dużo humoru i jedzenie z miejsc, które wielu widzów dobrze zna z własnego miasta. Szczególną popularnością cieszy się właśnie seria poświęcona kebabom – w tym "Kebabowa Warszawa", gdzie twórca sprawdza kolejne lokale i bez owijania w bawełnę mówi, co naprawdę myśli o ich jedzeniu.

Tekst sponsorowany