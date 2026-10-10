Chłopiec dał prababci pizzę Książula. Skolim stanął w jego obronie! "Nie byłbym tak krytyczny"

Test pizzy Książula. Nagranie z prababcią wywołało burzę

To prawdopodobnie najpopularniejsze aktualnie nagranie w polskim internecie. Wideo, na którym widać, jak chłopiec częstuje swoją prababcię ostrą pizzą od Książula, zniknęło już co prawda z jego konta na Tik Toku, jednak cały czas krąży po sieci i generuje skrajne komentarze. Jedni doceniają relację prawnuka z panią Zofią, inni krytykują pomysł publikowania takich materiałów w mediach społecznościowych. Szczególnie dużo emocji wywołały słowa kobiety po wzięciu kęsa produktu. Bohaterka nagrania stwierdziła bowiem, że "zaraz umrze".

Skolim stanął w obronie chłopca z nagrania

Skolim, który sam spędza sporo czasu na Tik Toku, gdzie integruje się z wielbicielami podczas live'ów, także trafił na kontrowersyjne wideo. Wokalista w rozmowie z serwisem ESKA.pl postanowił stanąć w obronie chłopca.

Niejednoznaczna będzie moja odpowiedź. Ja też miałem prababcię, z którą miałem cudowną relację. Ludzie bardzo krytykują to dziecko. Ja widziałem więcej materiałów. Ta prababcia nagrywała: „Kubusiu, bo wkrótce wybieram się na tamten świat, dzisiaj ci pokażę, jak zrobić blok czekoladowy”. U mnie prababcia też często mówiła: „O, mnie już może nie być za rok” czy coś. I wiesz, najpierw jako dziecko, mały chłopiec mówiłem: „Babciu, co ty gadasz?”, a później już przytakiwałem, wiedziałem, że starsi ludzie czasem tak mają. I ja widzę u tego chłopca taką podobną relację, że ta prababcia zwraca się do niego, jak moja się zwracała do mnie.

Wokalista podkreślił, że nie da się jednoznacznie określić, kto ma rację, nie znając charakteru relacji.

Może to niektórych gorszyć, a ja myślę, że prawnuczek ma z prababcią taką fajną relację, że lubią takie wygłupy robić i nie krytykowałbym jakoś dziecka. Trzeba by wiedzieć dokładnie, jaki jest gwóźdź tej relacji – czy ta babcia jest zmuszana, czy ta babcia kocha wnuczka i lubi takie wygłupy. Bo to, uwierz mi, że widziałem, że bardzo dużo się wiadro pomyj wylało na tego chłopca...

Nagranie z prababcią podbija sieć. Skolim reaguje

Piosenkarz zasugerował, by nie krytykować chłopca, powołując się na inne materiały, których wcześniej byli bohaterami.

Słuchaj, znamy amerykańskie filmy. W amerykańskim filmie to by była część komedii, byłoby to śmieszne, każdy by się śmiał i to też ma aspekt humorystyczny. Jeśli ta babcia jest jakoś zmuszana do tego, no to jest to przykre. A jeśli po prostu babcia ma chwilowo, bo widziałem filmiki sprzed dwóch dni, że tam babcia blok czekoladowy robiła, jakieś przeziębienie... Starsi ludzie, gdy chorują, leżą. Ja, gdy będę przeziębiony, będę skakał po scenie, a babcia jak ma 90 lat, no to to wygląda zupełnie inaczej. Nie byłbym tak krytyczny wobec tego chłopca. Mają prababcia z prawnuczkiem taką relację, że takie filmiki sobie nagrywają i mają z tego radość.