Britney Spears zanosiła się płaczem podczas przesłuchania. Wyciekły szczegóły jej aresztowania

To był wielki szok dla wszystkich. W czwartek serwis TMZ poinformował o aresztowaniu sławnej na całym świecie piosenkarki pop, która w 2021 roku uwolniła się spod sprawowanej przez jej ojca od 2008 roku kurateli. Britney Spears została zatrzymana za jazdę pod wpływem alkoholu w hrabstwie Ventura, około godziny 21:28 czasu lokalnego.

Z udostępnionych przez Page Six, inny serwis specjalizujący się w informowaniu o życiu celebrytów, nagrań audio wynika, że 44-latka rzekomo zjeżdżała z pasa na pas ruchu, przekraczając dozwoloną prędkość. Piosenkarka została też przewieziona do szpitala w celu pobrania krwi, co miało pozwolić na dokładne określenie zawartości alkoholu w jej organizmie.

Chociaż policja nie opublikowała wyników testu na zawartość alkoholu we krwi, źródła TMZ donoszą, że Britney mówiła ludziom, iż wynosił on 0,6 promila, kiedy limit w Kalifornii wynosi 0,8 promila. Kierowca wciąż może jednak zostać oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu, jeśli funkcjonariusze uznają jego jazdę za niebezpieczną. Gwiazda została zarejestrowana w kartotece około godziny 3:00 nad ranem i wypuszczona trzy godziny później. W sieci pojawiły się już relacje z przesłuchania księżniczki popu. Spears miała być bardzo roztrzęsiona całym zajściem.

Britney Spears aresztowana

Jak donosi portal Page Six, Britney Spears była "roztrzęsiona i zalana łzami" podczas formalności związanych z jej zatrzymaniem za jazdę pod wpływem alkoholu w Kalifornii.

Była niesamowicie rozemocjonowana. Ostatnie miesiące były dla niej bardzo trudne. Czuje wstyd oraz zażenowanie i bardzo żałuje tego, co się stało. Nie chce nikogo zawieść, włączając w to swoich fanów. Ostatnią rzeczą, jakiej pragnie, jest ponowne wystawienie się na publiczny osąd – przekazało anonimowe źródło z otoczenia piosenkarki.

Termin rozprawy sądowej wyznaczono na 4 maja. Management Spears wydał stosowne oświadczenie.

To niefortunne zdarzenie, którego w żaden sposób nie da się usprawiedliwić. Britney zamierza podjąć odpowiednie kroki i współpracować z wymiarem sprawiedliwości. Miejmy nadzieję, że będzie to pierwszy krok ku długo wyczekiwanej zmianie, która musi nastąpić w jej życiu. Oby w tym trudnym czasie otrzymała pomoc i wsparcie, których tak bardzo potrzebuje.