Bedoes 2115 w nowej roli u boku bambi. Został wodzirejem w niezwykłym, papierowym cyrku.

bambi i Bedoes 2115 zapraszają do cyrku

Zaledwie tydzień przed premierą wyczekiwanego albumu bambi artystka serwuje fanom kolejną niespodziankę. W najnowszym singlu „CYRK” dołączył do niej Bedoes 2115, a ich współpraca zaowocowała niezwykłym teledyskiem, który przenosi widzów w sam środek teatralnego widowiska.

Klip do utworu to prawdziwa wizualna uczta. Artyści wchodzą na cyrkową scenę, gdzie wszystko wygląda jak ożywiona, papierowa wycinanka. Efekt jest naprawdę wyjątkowy i idealnie pasuje do opowieści, którą bambi snuje na swojej nowej płycie.

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Teledysk jak animowana wycinanka

W teledysku wyreżyserowanym przez kolektyw biuro to Bedoes 2115 wciela się w rolę ekscentrycznego wodzireja, który zapowiada występ głównej bohaterki. bambi przez cały klip pozostaje w centrum uwagi, prezentując na podeście sceniczną choreografię, która podkreśla teatralny charakter całego projektu.

Twórcy postawili na oryginalne rozwiązania wizualne. Poruszające się w tle postaci i elementy scenografii sprawiają wrażenie, jakby były papierowymi wycinankami animowanymi klatka po klatce. Dzięki statycznej kamerze cała uwaga skupia się na ruchu, tańcu i relacji między artystami.

Album „B” to opowieść o życiu w blasku fleszy

Nowy singiel to kolejny element układanki, jaką jest album „B”. Płyta ma być opowieścią o życiu w centrum uwagi, radzeniu sobie z presją i próbach odzyskania kontroli nad własną historią. Każdy z dotychczasowych utworów odsłaniał inny fragment tego świata.

Erę otworzył osobisty singiel „LET IT B”, w którym artystka zmierzyła się z oczekiwaniami związanymi z karierą. Następnie w „WARTO KŁAMAĆ” rozwinęła wątek emocji i życia za kulisami popularności, a energetyczny „GORSET” pokazał jej bardziej bezpośrednie oblicze. Jak zapowiedziano, cały album połączy te wątki w historię o tym, jak trudno jest zachować własny głos, gdy wszyscy wokół próbują narzucić swoją definicję.

Premiera płyty i wyjątkowy festiwal

Fani nie będą musieli długo czekać. Premiera albumu „B” odbędzie się już 16 października. To jednak nie koniec atrakcji.

Zaledwie dziewięć dni później, 25 października, bambi zaprezentuje nowy materiał na żywo. Stanie się to podczas jej autorskiego projektu B-DAY Festival, który odbędzie się w warszawskim COS Torwarze. Wydarzenie będzie miało charakter premierowego koncertu i zarazem pierwszej pełnowymiarowej odsłony płyty „B” na żywo.