Anna Dereszowska w stroju stewardessy na imprezie TVN. Komentarz Doroty Wellman rozbawił salę

Wtorkowy wieczór w Warszawie upłynął pod znakiem nowości telewizyjnych. Uroczysta prezentacja wiosennej oferty programowej TVN przyciągnęła tłumy znanych twarzy, a niebieski dywan zamienił się w wybieg dla spragnionych blasku fleszy gwiazd. Julia Wieniawa postawiła na czerń i gorset, wyglądając jak ikona kina, co przyciągnęło uwagę fotoreporterów. W jej ślady poszły też Małgorzata Rozenek-Majdan czy Paulina Krupińska-Karpiel, które również zdecydowały się mocno podkreślić talię. To była prawdziwa bitwa na stylizacje, w której klasyka mieszała się z nowoczesnymi trendami.

Odważny wybór Anny Dereszowskiej

Nie wszyscy jednak zdecydowali się na bezpieczne kroje. Podczas gdy Magda Gessler wybrała obszerną kreację w czerwonym kolorze, a Dorota Szelągowska postawiła na żółty garnitur, Anna Dereszowska postanowiła zabrać wszystkich w podniebną podróż. Jej stylizacja do złudzenia przypominała mundur stewardessy, co nie umknęło uwadze zgromadzonych. Aktorka promuje nowy serial "Młode gliny", ale tego wieczoru to jej strój grał główną rolę. Dorota Wellman, zapowiadając format, najpierw zażartowała z samej siebie, mówiąc o skradzionym radiowozie, a potem zwróciła uwagę na ekipę aktorską.

Dereszowska, wyczuwając pismo nosem i widząc spojrzenia na swój nietypowy outfit, postanowiła uprzedzić ewentualne złośliwości. Z dużym dystansem i uśmiechem sama skomentowała swój wygląd:

Dzisiaj w roli stewardessy. Zapraszam państwa na lot TVN - powiedziała z uśmiechem.

Prowadząca "Dzień Dobry TVN" znana jest z błyskawicznych ripost i ciętego języka. Nie mogła pozostawić tego podania bez odbioru. Spojrzała wymownie na nogi koleżanki po fachu i wypaliła w swoim stylu:

Mnie ukradli radiowóz, tobie spodnie.

Celna uwaga prezenterki wywołała salwę śmiechu na widowni, skutecznie rozładowując atmosferę. To dowód na to, że w polskim show-biznesie wciąż jest miejsce na żarty i zdrowy dystans do siebie, nawet w świetle reflektorów.

