Wiosenna ramówka TVN w blasku fleszy. Julia Wieniawa wyglądała jak gwiazda Hollywood

Prezentacja nowej oferty programowej TVN to bez wątpienia jedno z tych wydarzeń, które w kalendarzu show-biznesu zaznaczone jest czerwonym kolorem. To nie tylko moment na poznanie nadchodzących hitów antenowych, ale przede wszystkim okazja do zaprezentowania się w błysku fleszy.

Nic dziwnego, że przygotowania do wyjścia na niebieski dywan trwają godzinami, a efekt końcowy jest dopracowany w najmniejszym detalu. Tego wieczoru liczył się każdy szew i idealnie dobrane dodatki. Podczas wtorkowej imprezy TVN-u nie mogło zabraknąć największych gwiazd stacji. Pojawili się przedstawiciele niemal każdego z programów. Kolorem wieczoru została głęboka czerń!

Wieniawa w stylu Hollywood, Kubicka na innej planecie

Na imprezie nie mogło zabraknąć najgłośniejszych nazwisk stacji, które postanowiły odegrać główne role w tym modowym spektaklu. Julia Wieniawa postawiła na elegancję rodem z Fabryki Snów, podczas gdy Joanna Opozda wyglądała niczym grecka bogini. Czerń wybrała też Paulina Krupińska-Karpiel. Piękna modelka została niedawno nową prowadzącą "Mam Talent!".

Uwagę fotoreporterów skradła również Sandra Kubicka. Piękna modelka miała na sobie jasną kreację z kapturem. Stylizacja przywodziła na myśl kostiumy z filmowego hitu "Diuna". Podobny kolor wybrała Marta Wierzbicka. Małgorzata Rozenek z kolei postawiła na zalotny look, udowadniając, że w świetle reflektorów czuje się jak ryba w wodzie.

