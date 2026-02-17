Rosjanie wracają pod własną flagą. Ta decyzja wstrząsnęła światem sportu

Rywalizacja w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo zbliża się wielkimi krokami.

Na listach startowych nie zabraknie reprezentantów z całego świata, w tym z Rosji i Białorusi.

Międzynarodowy Komitet Paralimpijski podjął kontrowersyjną decyzję o dopuszczeniu ich w barwach narodowych.

Kontrowersyjny ruch komitetu w sprawie Rosjan

Kibice i obserwatorzy zdążyli przywyknąć do widoku rosyjskich oraz białoruskich zawodników startujących pod neutralnymi symbolami. Tymczasem nadchodząca rywalizacja we Włoszech przyniesie radykalne odejście od dotychczasowej polityki izolacji. Międzynarodowy Komitet Paralimpijski oficjalnie zapowiedział powrót barw narodowych dla reprezentantów obu tych krajów podczas zmagań w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Agencja AFP uzyskała potwierdzenie tych doniesień bezpośrednio u źródła. Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez działaczy, sportowcy z Rosji i Białorusi otrzymają pełne prawo do eksponowania swoich flag państwowych podczas zimowej rywalizacji.

Głos w sprawie statusu tych ekip zabrał Craig Spence, przedstawiciel IPC. W swojej wypowiedzi jasno zasugerował, że traktowanie tych reprezentacji nie będzie odbiegać od standardów przyjętych dla innych państw, co oznacza pełną normalizację ich obecności na zawodach.

Koniec z neutralnością na paraolimpiadzie

Nowe ustalenia wiążą się z precyzyjnie określonymi limitami miejsc dla poszczególnych ekip. Władze organizacji zdecydowały, że Rosyjski Komitet Paralimpijski otrzyma do dyspozycji sześć miejsc startowych, natomiast dla Białorusinów przewidziano cztery przepustki.

Przyjęte stanowisko stanowi wyraźne przeciwieństwo zasad obowiązujących na arenach olimpijskich. Warto przypomnieć, że podczas imprezy w Paryżu w 2024 roku oraz w trakcie innych zawodów, sportowcy z państw-agresorów mogli rywalizować wyłącznie pod flagą neutralną, a ich symbole narodowe pozostawały zakazane.

Zmiana nastawienia w środowisku paralimpijskim nie nastąpiła z dnia na dzień. Proces ten rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku podczas obrad w Seulu. Wówczas podjęto kluczową decyzję o zniesieniu częściowego zawieszenia, które nałożono po inwazji na Ukrainę, co skutkowało przywróceniem obu komitetom praw pełnoprawnych członków organizacji.

Kontrowersyjny powrót narodowych symboli Rosji i Białorusi nastąpi już niebawem. Igrzyska Mediolan-Cortina, które staną się sceną tego precedensu, zaplanowano w terminie od 6 do 15 marca.