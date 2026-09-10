Aryna Sabalenka straciła pierwsze miejsce w rankingu WTA, ale jej uroda wciąż olśniewa! Te zdjęcia zapierają dech

Spadek w rankingu WTA Aryny Sabalenki nie przyćmiewa jej zjawiskowej sylwetki

Przez długi czas to właśnie Aryna Sabalenka była główną przeciwniczką Igi Świątek, na co dobitnie wskazywało zestawienie WTA. Po serii słabszych meczów polska zawodniczka obsunęła się na ósmą lokatę, a obecnie znajduje się na dziewiątym miejscu. Tymczasem białoruska gwiazda przez dłuższy czas dumnie przewodziła całej stawce. Ten okres jednak dobiegł końca, gdyż Sabalenka musiała ustąpić pierwszego miejsca Jelenie Rybakinie. Od 21 października 2024 roku to właśnie Białorusinka dzierżyła tytuł królowej światowego tenisa. Wiele wskazuje jednak na to, że Aryna Sabalenka ma szansę szybko odzyskać prowadzenie, a pomóc jej w tym może ewentualny sukces w nowojorskim US Open. Obecnie sportsmenka awansowała już do półfinału (po tym, jak w emocjonującym ćwierćfinale wyeliminowała Lindę Noskovą). W kolejnej fazie zagra przeciwko Amerykance, Jessice Peguli. Była jedynka rankingu WTA przyciąga uwagę fanów nie tylko świetnymi wynikami sportowymi, lecz również fenomenalną figurą, którą często prezentuje światu. Przygotowaliśmy zbiór najbardziej pikantnych kadrów z udziałem Aryny Sabalenki. Jej wyjątkowe proporcje wciąż wzbudzają ogromny zachwyt.

Galeria: Aryna Sabalenka kusi doskonałym ciałem

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Odważne stylizacje Aryny Sabalenki. Tenisistka nie boi się odsłaniać atutów

Gwiazda kortów doskonale wie, jak wywołać poruszenie za sprawą swoich drapieżnych, pozasportowych strojów. Nie tak dawno stała się głównym tematem rozmów podczas wydarzenia poprzedzającego turniej US Open. Wówczas Aryna Sabalenka zaprezentowała się w odważnej, prześwitującej kreacji, która zostawiała bardzo mało miejsca wyobraźni. Największe emocje wywołują jednak ujęcia z prywatnych wyjazdów urlopowych. Jakiś czas temu wywołała istną burzę w internecie, pozując w skąpym bikini, co spotkało się z krytyką ze strony niektórych sympatyków. Mimo to zawodniczka niespecjalnie przejmuje się podobnymi uwagami, a publikowanie tak odważnych zdjęć jest w jej mediach społecznościowych chlebem powszednim.