Orbit z nową kampanią skierowaną do młodych. Marka zachęca, by mniej analizowali codzienność

Za dużo myśli, za mało luzu

Kampania jest kolejną odsłoną platformy „Żuje się dobrze” rozwijanej przez Mars, która redefiniuje rolę gumy do żucia – nie tylko jako produktu, ale też elementu codziennych rytuałów by poczuć „tu i teraz”. Nowa odsłona globalnej kampanii opiera się na obserwacji, że młodzi ludzie często nadmiernie analizują codzienne sytuacje, które wynikają zarówno z różnych doświadczeń szkolnych, jak i ich nieustannej obecności w świecie online. Nowa fryzura, brak odpowiedzi na wiadomość czy śmiech podczas lekcji mogą stać się źródłem niepotrzebnego stresu i pogłębionych „rozkmin” nastolatków.

– Myśli takie „czy to było dziwne?”, „dlaczego nie odpisał?”, „skąd ten śmiech?” potrafią wciągnąć młodych ludzi w prawdziwą spiralę analizowania. Żucie gumy nie rozwiąże wszystkich problemów, ale może towarzyszyć codziennym momentom, kiedy po prostu potrzebny jest reset i chwila zatrzymania. Nowa kampania Orbit pokazuje, że czasem nie trzeba mieć odpowiedzi na wszystkie pytania. Wystarczy złapać chwilę oddechu – i po prostu wrócić do siebie – podkreśla Agata Nowakowska, Portfolio and Activation Gum Lead Central Europe, Mars.

Autor: Mars/ Materiały prasowe

Mały reset w dużym świecie myśli

Nowa kampania Orbit bierze na warsztat różne momenty z życia nastolatków. W spotach widzimy młodych bohaterów w typowych sytuacjach: w szkole, w domu, wśród znajomych. Każdy z nich na chwilę „odpływa” w swoje myśli. Odpowiedź marki, wykorzystująca młodzieżowy język, jest prosta: „Nie rozkminiaj”.

Kampania wykorzystuje bogactwo i uniwersalność języka memów i GIF-ów oraz absurdalnego humoru. Wewnętrzne dialogi bohaterów przyjmują formę internetowych postaci i skojarzeń, mających pomóc złapać dystans. W komunikacji użyto popularnych internetowych motywów i kodów młodego pokolenia, takich jak Galaxy Brain, Mullet Sheep czy Chill Dog.

Marka nawiązała także do nostalgii i zainteresowania młodego pokolenia poprzednimi dekadami, co przekłada się w kulturze internetowej na ponowną popularność kultowych utworów. Wykorzystano znany utwór z lat 80-tych „Total Eclipse of the Heart” autorstwa Bonnie Tyler, który na potrzeby kampanii stał się żartobliwą opowieścią o codziennym overthinkingu nastolatków.

W ramach kampanii realizowane są działania digitalowe i OOH, w mediach społecznościowych oraz aktywacje w puntach sprzedaży. Za koncept kampanii odpowiedzialna jest Omnicom oraz BBDO Chicago. Za zakup i planowanie mediów na rynku polskim odpowiedzialna jest Publicis Group.

Spot można zobaczyć pod poniższym linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=W96hCGJ6i3U

Materiał reklamowy