Amerykański piosenkarz David Kushner "zaśpiewał" utwór Skolima, no i się zaczęło. "Wolę Polskę"

Amerykański wokalista fanem Skolima? David Kushner pokazał nagranie

26-letni David Kushner zaistniał dzięki utworom "Daylight" i "Miserable Man". Ma mocny, głęboki głos, choć w nagraniu z muzyką Skolima w tle niestety tego nie słychać. A jednak krótkie wideo i tak robi furorę w sieci! Widać na nim, jak artysta przemierza nocny Nowy Jork… i nagle zaczyna nucić "Temperaturę. W tle rozbrzmiewa przebój polskiego króla latino, a gwiazdor nie tylko podchwytuje melodię, ale także usiłuje wykonać fragment piosenki. Jakby tego było mało, chwilę później mówi:

Muszę wrócić do Polski. Nie lubię Nowego Jorku, wolę Polskę.

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Fani zachwyceni

Pod nagraniem, które znajdziecie niżej, pojawiły się komentarze od polskich fanów Skolima i Kushnera domagające się polskiego obywatelstwa dla Amerykanina! Nie zabrakło też apeli o duet Kushnera ze Skolimem. Ale czemu David ma taki sentyment do naszego kraju? Wszystko przez polskie korzenie. Piosenkarz podczas wizyty w Warszawie zdradził, że jego prapradziadkowie wyemigrowali z Polski do USA.

Mam polskie korzenie, moi prapradziadkowie wyemigrowali z Polski do Chicago. Jest tam ogromna Polonia. Nie bez powodu mówi się, że to druga Polska na świecie (...) Już podczas pierwszych wizyt poczułem wyjątkową więź z krajem i fanami. A kiedy dowiedzieli się o moich polskich korzeniach, pokochali mnie chyba jeszcze bardziej - mówił w rozmowie z Co za tydzień.

Kushner jest Amerykaninem, jednak Polska bardzo mu odpowiada. Szczególnie, że jest tutaj lubiany, a na koncertach jest świetna atmosfera. David w jednym z wywiadów nazwał polską publiczność najlepszą na świecie i powiedział wprost:

Uwielbiam moich polskich fanów. Koncerty w Polsce to dla mnie wyjątkowe doświadczenie i wspaniała przygoda.

Kushner kocha też... pierogi. Na jego instagramowym profilu można znaleźć pełne humoru nagranie, w którym liczy je po polsku, co łatwe wcale nie jest.

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Urodziny Skolima | VOX FM

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