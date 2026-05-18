Akcja poszukiwawcza w Sieradzu. Policjanci wybili szybę by uratować 26-latka

Dramatyczne zgłoszenie w powiecie sieradzkim. Rozpoczęto pilne poszukiwania 26-latka

Wszystko zaczęło się 13 maja 2026 roku około godziny 22.00, kiedy to policjanci z komisariatu w Złoczewie odebrali bardzo niepokojące zgłoszenie. Zaniepokojona krewna poinformowała, że 26-letni mężczyzna z powiatu sieradzkiego wysłał jej wiadomość, z której wynikało, że zamierza odebrać sobie życie. Z mężczyzną nie było żadnego kontaktu, a jego miejsce pobytu pozostawało nieznane, co stwarzało realne zagrożenie dla jego życia. W odpowiedzi na kryzysową sytuację, Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu ogłosił alarm, mobilizując do akcji poszukiwawczej jak największą liczbę patroli.

Patrol drogówki odnalazł samochód. Interwencja policjantów uratowała życie

Poszukiwania przyniosły rezultat w niecałą godzinę od zgłoszenia, kiedy to patrol sieradzkiej drogówki, w składzie st. sierż. Mateusz Tomczyk i st. post. Aleksandra Zduńska, zauważył zaparkowany na uboczu samochód. Pojazd stał na polnej drodze w pobliżu jednego ze zbiorników wodnych. Przez szybę policjanci dostrzegli leżącego na fotelu kierowcy, nieprzytomnego mężczyznę, który nie reagował na pukanie ani wołanie. Mając uzasadnione podejrzenie, że jest to poszukiwany 26-latek, funkcjonariusze podjęli decyzję o wybiciu szyby, aby jak najszybciej udzielić mu pomocy. Po otwarciu drzwi natychmiast wezwali na miejsce karetkę pogotowia, a do jej przyjazdu monitorowali funkcje życiowe mężczyzny, który ostatecznie trafił do szpitala pod opiekę specjalistów.

Źródło: Policja.pl