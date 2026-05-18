Zatrzymanie dilera w Grudziądzu. W mieszkaniu miał ponad 30 kilogramów narkotyków

Akcja kryminalnych w Grudziądzu. 37-latek wpadł podczas wejścia do mieszkania

Działania funkcjonariuszy wydziału kryminalnego były efektem wnikliwej pracy operacyjnej i zebranych informacji. Zatrzymanie dilera w Grudziądzu miało miejsce we wtorek, 12 maja 2026 roku, w momencie, gdy podejrzany wchodził do jednego z wynajmowanych przez siebie mieszkań. Jak ustalili śledczy, 37-latek prowadził szeroko zakrojoną działalność przestępczą, która nie ograniczała się jedynie do handlu narkotykami. Mężczyzna organizował dystrybucję zakazanych towarów, wykorzystując do tego celu paczki kurierskie, co pozwalało mu docierać do odbiorców na dużą odległość.

Ponad 30 kilogramów narkotyków w wynajmowanym lokalu

Podczas przeszukania pierwszego z mieszkań, które wynajmował zatrzymany, policjanci dokonali szokującego odkrycia. Wewnątrz znajdował się prawdziwy magazyn nielegalnych substancji, którego łączna waga przekroczyła 30 kilogramów. Wśród zabezpieczonych narkotyków znalazło się ponad 19 kg mefedronu, 5,3 kg amfetaminy oraz 2,2 kg metamfetaminy. Oprócz twardych narkotyków syntetycznych funkcjonariusze znaleźli także 2,2 kg marihuany oraz 2 kg substancji 3-CMC, co świadczy o niezwykle zróżnicowanym asortymencie dilera.

Drugi magazyn pełen nielegalnych leków

Działalność 37-latka z Grudziądza miała podwójne dno, co udowodniło przeszukanie drugiego z wynajmowanych przez niego lokali. To właśnie tam kryminalni natrafili na ogromne ilości produktów leczniczych, które miały trafiać do obrotu z pominięciem jakichkolwiek procedur i zezwoleń. Łącznie zabezpieczono ponad 12 tysięcy opakowań różnego rodzaju specyfików. Wprowadzanie takich produktów na rynek bez kontroli stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia potencjalnych nabywców.

Mieszkaniec Grudziądza aresztowany. Grozi mu do 20 lat więzienia

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 37-latkowi poważnych zarzutów. Mężczyzna odpowie za obrót znaczną ilością środków odurzających oraz wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych bez wymaganego pozwolenia. Ze względu na skalę procederu i obawę matactwa, prokuratura złożyła wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mieszkańca Grudziądza na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu surowa kara, nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl