Ekstraklasa: Bruk-Bet Termalika Nieciecza opuszcza elitę. Co na to trener Marcin Brosz?

Trener Brosz o bolesnym spadku Bruk-Betu

Trener Marcin Brosz nie szczędził słów krytyki po wyjazdowej porażce Bruk-Betu Termaliki Nieciecza z GKS Katowice 1:5, która przypieczętowała spadek jego drużyny z Ekstraklasy. Zaznaczył, że rywale byli lepsi i zademonstrowali to na boisku, podczas gdy jego podopiecznym brakowało poświęcenia i zaangażowania, szczególnie w grze obronnej. Brosz podkreślił, że dla jego zespołu było to spotkanie o kluczowym znaczeniu, gdzie tylko zwycięstwo mogło przedłużyć nadzieje na utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Szkoleniowiec z rozgoryczeniem odniósł się do utraty bramek, mówiąc, że "nie może być takich sytuacji", kiedy tak łatwo pozwala się przeciwnikom na zdobywanie goli. Wyraził również głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją w klubie, deklarując potrzebę odpowiedzenia sobie na pytanie o przyczyny tak bolesnego spadku. Zaznaczył, że analizy wymaga to, gdzie zostały w trakcie sezonu popełnione błędy, by dobrze spożytkować te doświadczenia i wrócić silniejszym.

"Czekaliśmy na wyrok, a nie do końca walczyliśmy o to, by piłka nie wpadła do naszej bramki. To najbardziej boli – ocenił trener gości Marcin Brosz."

Rafał Górak z GKS Katowice ocenia zwycięstwo

Trener GKS Katowice, Rafał Górak, nie ukrywał, że obawiał się niedzielnego meczu, mając świadomość, że gościom z Termaliki urządzało jedynie zwycięstwo. Mimo to, jego zespół zagrał dojrzale, skutecznie wykorzystując stworzone okazje i pokazując solidną formę w majowej części rozgrywek. Górak wyraził duże zadowolenie z postawy swoich podopiecznych i osiągniętego, korzystnego rezultatu, który cieszy kibiców.

Szkoleniowiec z zaskoczeniem odnotował bardzo wysoką frekwencję na meczu, mimo nietypowej pory rozgrywania spotkania w samo południe w trakcie majówki. Pomimo wyraźnego zwycięstwa, stwierdził, że stracony gol zawsze go denerwuje, a Termalica to zespół z potencjałem, który zagrał va banque. Górak podkreślił, że dokonania jego zespołu zostaną ostatecznie zweryfikowane po ostatniej kolejce, apelując o cierpliwość i docenianie obecnych osiągnięć.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.