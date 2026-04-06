Agnieszka Kaczorowska wyleciała z Polski z ukochanym Marcinem Rogacewiczem. Wiemy, kto zajął się dziećmi

Rozwód Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Jak podzielili się opieką?

Małżeństwo aktorki i znanego choreografa to już zamknięty rozdział, jednak ze względu na niepełnoletnie córki Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela są zmuszeni do regularnego kontaktu. Byli partnerzy oficjalnie sfinalizowali swój rozwód pod koniec 2025 roku, precyzyjnie określając w dokumentach zasady opieki nad pociechami. Harmonogram uwzględnia również szczegółowy podział dni wolnych i świąt. Zgodnie z zawartym porozumieniem tegoroczną Wielkanoc dziewczynki spędzają z ojcem, co pozwoliło gwieździe na beztroski wyjazd w towarzystwie Marcina Rogacewicza.

Zarówno aktorka, jak i tancerz chętnie pokazują w mediach społecznościowych, jak celebrują ten wiosenny czas.

Nagłe rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej. Marcin Rogacewicz nowym partnerem

Prawdziwa burza medialna wybuchła jesienią 2024 roku. Para niespodziewanie poinformowała o zakończeniu swojego związku, chociaż zaledwie chwilę wcześniej zakochani celebrowali kolejną rocznicę ślubu, tworząc w internecie obraz perfekcyjnej rodziny. Natychmiast po tym ogłoszeniu pojawiły się liczne spekulacje o potężnym kryzysie, rzekomych zdradach oraz początkach nowej relacji aktorki z Marcinem Rogacewiczem. Choć Maciej Pela mocno przeżył całą sytuację, zdecydował się na ugodowe podejście, stawiając dobro i spokój małych córek na pierwszym miejscu.

Prawne uregulowanie ich rozstania nastąpiło dopiero kilkanaście miesięcy później. Dokumenty rozwodowe trafiły do sądu latem 2025 roku, po niemal roku od faktycznego zakończenia związku. Wcześniej oboje spędzili wiele godzin na żmudnych negocjacjach dotyczących podziału majątku oraz kwestii rodzicielskich, chcąc za wszelką cenę uniknąć publicznego prania brudów. Ostatecznie 17 listopada 2025 roku zapadł wyrok zamykający ich sprawę. Sądowe formalności przebiegły w niezwykle ekspresowym tempie – wystarczyło tylko jedno posiedzenie, a po dwóch tygodniach decyzja uprawomocniła się.

Obecnie jedynym łącznikiem między byłymi małżonkami są ich dzieci, a każde z nich buduje swoją rzeczywistość od zera.

Wielkanoc Agnieszki Kaczorowskiej. Maciej Pela został z córkami w kraju

W tym roku tancerka spędza święta wielkanocne daleko od swoich pociech, delektując się czasem we dwoje u boku Marcina Rogacewicza. Na jej instagramowym profilu pojawiły się wakacyjne ujęcia z rejsu, do których celebrytka pozowała w szortach. Słoneczna aura na fotografiach jednoznacznie wskazuje na to, że zakochani postanowili uciec z chłodniejszej Polski.

…doczekaliśmy się. Chwila oddechu. Pięknego czasu dla Was! - napisała Kaczorowska.

Zastosowanie wielokropka na samym początku komunikatu jest bezpośrednim odniesieniem do jej wcześniejszego posta z 1 kwietnia, kiedy to gwiazda przekazała internautom tajemniczą wiadomość:

Czekamy...

Do tamtej primaaprilisowej wrzutki Agnieszka Kaczorowska dołączyła zdjęcie, na którym Marcin Rogacewicz czule obejmuje jej brzuch. Publikacja ta miała sugerować kolejną ciążę, jednak ze względu na datę publikacji czujni fani natychmiast zorientowali się w żarcie.

Z kolei Maciej Pela w stu procentach poświęcił się świątecznym obowiązkom ojcowskim. W przestrzeni internetowej udostępnił krótkie nagranie, na którym widać radosne chwile spędzane z dziewczynkami. Swój materiał podsumował słowami:

My kind of vibe. Wesołych świąt drogie zające, jajcarze i mazury!

