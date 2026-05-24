French Open: Iga " Świątek poznała potencjalną rywalkę. Kto stanie na drodze Polki?

Sara Bejlek pewnie awansuje na French Open

Czeska tenisistka Sara Bejlek zapewniła sobie miejsce w drugiej rundzie turnieju wielkoszlemowego French Open, pokonując Amerykankę Sloane Stephens. Jej zwycięstwo 6:3, 6:2 w niedzielnym spotkaniu było wyrazem solidnej formy, co stawia ją w pozycji potencjalnej rywalki dla Igi Świątek. Bejlek, mająca zaledwie 20 lat, zajmuje obecnie 35. miejsce w światowym rankingu WTA.

Dla młodej Czeszki awans do drugiej rundy w Paryżu jest istotnym osiągnięciem, biorąc pod uwagę jej dotychczasowe starty na kortach Rolanda Garrosa. Nigdy wcześniej nie udało jej się przebrnąć przez tę fazę turnieju French Open. Ewentualne starcie z Igą Świątek byłoby ich pierwszym oficjalnym meczem w karierze, co dodaje dodatkowego smaku tej potencjalnej konfrontacji.

Historia sukcesów Igi Świątek na French Open

Iga Świątek, rozstawiona z numerem trzecim w obecnej edycji French Open, to już legenda paryskich kortów. Polka ma na swoim koncie cztery triumfy w tym prestiżowym turnieju, zdobywając tytuły w latach 2020, 2022, 2023 i 2024. Te imponujące osiągnięcia czynią ją jedną z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii tego wielkoszlemowego wydarzenia.

Mimo serii zwycięstw, historia jej występów na French Open zawiera również niespodzianki. W poprzedniej edycji tego turnieju Polka odpadła na etapie półfinału, co pokazuje, że nawet dominujące zawodniczki muszą mierzyć się z trudnościami. Świątek, która z nadzieją patrzy na kolejny turniej w Paryżu, będzie dążyć do kontynuacji swojej zwycięskiej passy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.