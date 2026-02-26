Zupełnie nowa oferta Super Combo Extra! To idealny moment, by wybrać się do McDonald's!

Do złotych łuków, tuż obok dobrze znanego już wszystkim zestawu Super Combo, wkracza nowa oferta: Super Combo Extra, a w niej do wyboru większy burger - McChicken albo McDouble, To uwielbiane przez wielu gości pozycje z kurczakiem w chrupiącej panierce i podwójną porcją soczystej wołowiny. Mmm... pysznie! W zestawie Super Combo Extra mamy również drugiego burgera albo 4 McNuggets oraz niezmiennie średnie frytki i średni napój. A to wszystko w atrakcyjnej cenie!

Co oznacza wprowadzenie nowej oferty Super Combo Extra do Maka? Jeszcze więcej produktów do wyboru, więcej możliwych kombinacji i więcej wyjątkowego smaku. To odpowiedź na potrzeby gości, którzy mają ochotę zaspokoić nieco większy głód swoim perfekcyjnym combo w korzystnej cenie. Super Combo Extra to także idealny pretekst do wizyty w Maku w towarzystwie bliskich osób - każdy może stworzyć zestaw dopasowany do swoich preferencji.

Wprowadzeniu nowego zestawu Super Combo Extra towarzyszy kampania, w ramach której zaplanowano emisję spotu w telewizji, kinie i na platformach VOD. Uzupełnieniem są szerokie działania marketingowe obejmujące radio, digital, reklamę OOH. Za strategię oraz realizację kampanii odpowiada agencja DDB, planowanie i zakup mediów powierzono domowi mediowemu OMD a social media i zakres technologiczny obsługuje Dentsu Creative (Isobar). Działania PR prowadzone są przez agencję 24/7 Communication.