Co czwarty mieszkaniec Polski gotowy na kolonizację innych planet. Raport nie pozostawia złudzeń

AI największą szansą i wyzwaniem

Technologia w oczach mieszkańców Polski : Badanie Bosch Tech Compass 2026 potwierdza pozytywne nastawienie respondentów z Polski do rozwoju technologicznego, pod warunkiem, że przynosi on wymierne korzyści w codziennym życiu.

: Badanie Bosch Tech Compass 2026 potwierdza pozytywne nastawienie respondentów z Polski do rozwoju technologicznego, pod warunkiem, że przynosi on wymierne korzyści w codziennym życiu. Rafał Rudziński, prezes spółki Robert Bosch : „Polacy nie oczekują gadżetów, ale technologii, które realnie poprawiają komfort życia, zdrowie i bezpieczeństwo”.

: „Polacy nie oczekują gadżetów, ale technologii, które realnie poprawiają komfort życia, zdrowie i bezpieczeństwo”. Choć sztuczna inteligencja postrzegana jest jako jedna z najważniejszych technologii nadchodzących lat, blisko połowa badanych obawia się jej konsekwencji. Równocześnie spada odsetek osób, które deklarują, że są przygotowane na funkcjonowanie w świecie zdominowanym przez AI (47% 2025 vs. 42% w 2026 r.).

nadchodzących lat, blisko połowa badanych obawia się jej konsekwencji. Równocześnie spada odsetek osób, które deklarują, że są przygotowane na funkcjonowanie w świecie zdominowanym przez AI (47% 2025 vs. 42% w 2026 r.). Ograniczone zaufanie : respondenci ostrożnie podchodzą do technologii w pełni samodzielnych: tylko co trzeci chce korzystać z autonomicznych samochodów, konsultacji medycznych prowadzonych przez AI czy robotów opiekuńczych.

: respondenci ostrożnie podchodzą do technologii w pełni samodzielnych: tylko co trzeci chce korzystać z autonomicznych samochodów, konsultacji medycznych prowadzonych przez AI czy robotów opiekuńczych. Motoryzacja i nowe napędy : Mieszkańcy Polski wykazują większą otwartość na nowe napędy w transporcie – już ponad połowa deklaruje gotowość na korzystanie z samochodów wodorowych.

: Mieszkańcy Polski wykazują większą otwartość na nowe napędy w transporcie – już ponad połowa deklaruje gotowość na korzystanie z samochodów wodorowych. Kolonizacja innych planet: 25% badanych chętnych do udziału w takiej misji.

Druga polska edycja badania Bosch Tech Compass pokazuje, że Polacy są otwarci na innowacje, ale podchodzą do nich bardzo pragmatycznie. Nie oczekują gadżetów, ale technologii, które usprawniają codzienność, poprawiają zdrowie i bezpieczeństwo

- zaznacza Rafał Rudziński, prezes Robert Bosch i przedstawiciel Grupy Bosch w Polsce.

Największy odsetek badanych oczekuje, że technologia uczyni życie bardziej komfortowym (69%). W dalszej kolejności wskazywane są korzyści zawodowe – ułatwienie pracy (51%) oraz polepszenie jej wyników (39%), a także poprawa zdrowia (45%).

Znacznie rzadziej technologia postrzegana jest jako narzędzie wspierające bezpieczeństwo publiczne (35%) i zapobieganie przestępczości (28%) czy wzmacnianie sprawiedliwości społecznej (8%).

Sztuczna inteligencja – szansa i zagrożenie

Sztuczna inteligencja pozostaje dziś najbardziej rozpoznawalną i jedną z kluczowych technologii przyszłości. Niemal wszyscy badani w Polsce deklarują jej znajomość, a 71% respondentów wskazuje AI jako rozwiązanie, które w ciągu najbliższej dekady wywrze największy wpływ na świat. Jednocześnie blisko połowa Polaków postrzega ją jako istotne zagrożenie (48%), a jedynie 42% uważa, że jest przygotowanych do funkcjonowania w erze sztucznej inteligencji.

Obawy uczestników dotyczą głównie cyberataków (66%), inwigilacji (61%) oraz utraty bezpieczeństwa danych (54%) i miejsc pracy (51%). Ten dysonans pokazuje, że otwartość idzie w parze z ostrożnością: chcemy korzyści, które oferuje postęp technologiczny, ale nie jesteśmy bezkrytyczni i stawiamy technologii granice.

Wyniki naszego badania ponownie ujawniają ciekawe zależności i wyraźnie wskazują, że tam, gdzie potrzebna jest empatia i odpowiedzialność za drugą osobę, człowiek chce zachować pełną kontrolę. To podejście stanowi fundament tworzenia i wykorzystywania sztucznej inteligencji w Bosch: bezpiecznej i wspierającej człowieka w codziennym życiu

- dodaje Rafał Rudziński.

Zdrowie i bezpieczeństwo: granice dla technologii

Kolejnym obszarem, w którym polscy respondenci chcą technologicznych innowacji jest zdrowie – niemal 2/3 badanych ma nadzieję, że w ciągu najbliższych pięciu lat spersonalizowana medycyna czy urządzenia monitorujące stan zdrowia znacząco poprawią jakość ich życia.

Jednocześnie wyraźnie widać granice akceptacji w pełni samodzielnych rozwiązań: większość ankietowanych nie jest gotowa korzystać z konsultacji medycznych prowadzonych przez AI (tylko jedna trzecia pozytywnych odpowiedzi). Z cyfrowej psychoterapii byłoby gotowych skorzystać 19% badanych, natomiast 33% wyraźnie odrzuca taką możliwość.

Nie za wszelką cenę

Mimo dużych nadziei pokładanych w postępie technologicznym w obszarze zdrowia, respondenci w Polsce nie są gotowi z niego korzystać za wszelką cenę: tylko 23% całkowicie zrezygnowałoby z ochrony prywatności, aby korzystać z bezpłatnych usług medycznych wspieranych sztuczną inteligencją.

Robot: pomocnik, jeszcze nie opiekun

Mieszkańcy Polski są świadomi różnych typów robotów i widzą w nich duży potencjał, szczególnie w przemyśle i usługach. Jednak humanoidalne roboty, zwłaszcza te, które wchodzą w interakcje z ludźmi, wciąż budzą obawy – ta technologia jest określana jako drugie największe technologiczne zagrożenie (27%), po sztucznej inteligencji.

Wprawdzie roboty humanoidalne jako pomoc w domu akceptuje już 46% osób, opieka nad ludźmi pozostaje domeną człowieka – do skorzystania z robotów opiekuńczych (ang. carebots) gotowych jest obecnie 32% badanych.

Motoryzacja: bez emisji, ale z kierowcą

Zero- i niskoemisyjne napędy cieszą się już dużą akceptacją: 57% osób deklaruje gotowość korzystania z samochodów wodorowych, 50% z elektrycznych. Natomiast autonomiczne pojazdy budzą ostrożność. Tylko 35% ankietowanych chciałoby z nich korzystać, a 46% jest temu przeciwnych. Innowacyjne napędy są więc mile widziane, ale kontrola nad pojazdem ma pozostać w rękach człowieka.

Kolonizacja planet

Co czwarty badany w Polsce wyraził zainteresowanie udziałem w misji kolonizacji innej planety, co pokazuje istnienie istotnej grupy otwartej na najbardziej wizjonerskie scenariusze rozwoju technologii. Jednocześnie technologie silnie ingerujące w ludzką autonomię spotykają się z większą rezerwą, jedynie 17% respondentów byłoby gotowych podłączenie mózgu do internetu, co wyznacza wyraźną granicę społecznej akceptacji dla integracji człowieka z technologią.

Podsumowanie

Mieszkańcy Polski są otwarci na technologię, ale nie ufają jej bezkrytycznie i stawiają warunki. Sztuczna inteligencja jest jednocześnie największą nadzieją i źródłem obaw, zwłaszcza w kontekście prywatności i miejsc pracy. Nowe rozwiązania w transporcie, takie jak samochody wodorowe i elektryczne zostały zaakceptowane, ale autonomiczne auta wciąż budzą obawy. W zdrowiu respondenci z Polski cenią innowacje, lecz nie chcą, by technologia zastępowała ludzi tam, gdzie potrzebna jest empatia i relacja. Roboty domowe są akceptowane jako wsparcie w codziennych zadaniach, ale opieka nad innymi pozostaje domeną człowieka.

Najbardziej futurystyczne wizje przyszłości pokazują jednak wyraźną granicę otwartości: o ile część badanych w naszym kraju dopuszcza kolonizację innych planet, o tyle bezpośrednie podłączenie mózgu do internetu budzi sprzeciw większości, ujawniając potrzebę zachowania autonomii, kontroli i „ludzkiego wymiaru” postępu.

Raport Bosch Tech Compass 2025

Bosch Tech Compass to cykliczny raport z badania analizującego nastawienie mieszkańców różnych krajów do technologii, przygotowywany na zlecenie Bosch. Obecna edycja została zrealizowana przez firmę GIM metodą CAWI w okresie październik-listopad 2025. W Polsce badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów w wieku 18–69 lat, z uwzględnieniem płci i regionu pochodzenia.